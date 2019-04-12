ابنة ناهد شريف تزور قبر والدتها للمرة الأولى... وتصريحات مفاجئة (صور وفيديو)

والتقطت ماجدة خير الله صورة لها مع "باتريسيا"، ابنة ناهد شريف، التي تعيش بين القاهرة وبيروت ولندن، وتعمل في مجال صناعة وتوريد الرخام.

وأشارت خير الله مع صورتها مع ابنة الراحلة ناهد شريف، التي شاركتها عبر حسابها على "فيسبوك"، إلى أن باتريسيا لا ترغب في العمل بالفن، ونفت ما تردد بشأن اعتزامها المشاركة في عمل فني يجسد شخصية والدتها ويروي سيرة حياتها.

وفي ذات السياق، أجرت الإعلامية المصرية، بوسي شلبي، لقاءا مع ابنة ناهد شريف، لبرنامجها التلفزيوني "أحلى النجوم"، المذاع على فضائية "المحور" المصرية، والتي كشفت فيه أن باتريسيا سافرت مع والدها اللبناني، إدوارد جيرجيان، إلى لبنان وعاشت معه، عقب وفاة والدتها، ويبدو أنها لم تزر مصر كثيرا، كما أنها لم تزر قبر والدتها منذ رحيلها.

ومن أشهر أفلام ناهد شريف خلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، "بيت الطالبات" و"أنا وبناتي" و"العمر لحظة" و"شهر عسل بدون إزعاج" و"البحث عن المتاعب" و"إخواته البنات".