تزامنا مع أنباء سجنها... إصابة الراقصة جوهرة بذبحة صدرية

وأعربت جوهرة عن استيائها من أخبار حبسها، مؤكدة أن تلك الأقاويل عارية تماما من الصحة، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.
وأوضحت أن غيابها فنيا خلال الفترة الماضية ليس بسبب حبسها أو هروبها، كما زعمت تقارير عديدة.
وبحسب زعم "آر تي"، أدانت محكمة مصرية الراقصة الروسية جوهرة بالسجن لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، متهمة إياها بالتحريض على الفسق والفجور.
وقامت قوات الأمن المصرية بالقبض على جوهرة، بعد ارتدائها لملابس رقص غير مطابقة للمواصفات في فبراير/ شباط 2018.
حكمٌ قضائي بحبس #الراقصة #جوهرةhttps://t.co/Pq2gBvkwcv pic.twitter.com/Tz7LqWqIq0— Elaph إيلاف (@Elaph) April 12, 2019
وأظهرت مقاطع فيديو للراقصة عدم ارتدائها "شورت" أسفل بدلة الرقص.
واتهمت جوهرة بالتحريض على الفسق والفجور.
وأحيلت الراقصة الروسية إلى النيابة، ثم صدر الحكم مؤخرا بحبسها عاما مع الشغل والنفاذ.
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