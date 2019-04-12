تزامنا مع أنباء سجنها... إصابة الراقصة جوهرة بذبحة صدرية

خرجت الراقصة الروسية، جوهرة، عن صمتها، بعد الأنباء التي ترددت بشأن حبسها لمدة عام.

وأعربت جوهرة عن استيائها من أخبار حبسها، مؤكدة أن تلك الأقاويل عارية تماما من الصحة، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

© AP Photo / Amr Nabil اتهمت بالتحريض على الفجور... حبس الراقصة الروسية جوهرة مدة سنة مع الشغل والنفاذ

وأكدت أن سبب عدم إحيائها حفلات زفاف وأفراح خلال الفترة الماضية، هو إصابتها بذبحة صدرية جعلتها غير قادرة على الحركة أو الحديث، وهو ما أدى إلى تعطيل نشاطها الفني.

وأوضحت أن غيابها فنيا خلال الفترة الماضية ليس بسبب حبسها أو هروبها، كما زعمت تقارير عديدة.

وبحسب زعم "آر تي"، أدانت محكمة مصرية الراقصة الروسية جوهرة بالسجن لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، متهمة إياها بالتحريض على الفسق والفجور.

وقامت قوات الأمن المصرية بالقبض على جوهرة، بعد ارتدائها لملابس رقص غير مطابقة للمواصفات في فبراير/ شباط 2018.

وأظهرت مقاطع فيديو للراقصة عدم ارتدائها "شورت" أسفل بدلة الرقص.

واتهمت جوهرة بالتحريض على الفسق والفجور.

وأحيلت الراقصة الروسية إلى النيابة، ثم صدر الحكم مؤخرا بحبسها عاما مع الشغل والنفاذ.