بعد تصوير أول ثقب أسود... علماء يتحدثون عن فرص العثور على حضارات خارج الأرض

تحدث نائب رئيس قسم التكنولوجيا والهندسة في متحف لندن للعلوم، دوغ ميلارد، عن فرص العثور على حضارات أخرى خارج الأرض.

وقال ميلارد لوكالة "سبوتنيك" بمناسبة اليوم العالمي للفضاء: "قد تظهر بعد عشر سنوات أو نحو ذلك صواريخ شبيهة بالطائرات، ترسل روبوتات مختلفة الأشكال والأحجام إلى الكواكب الأخرى".

© AP Photo / NASA/Chandra X-ray Observatory/M.Weiss العلماء يطلقون اسما إسطوريا على الثقب الأسود الذي تم تصويره

وتبقى المهام الرئيسة بحسب ميلارد في الفضاء هي استكشاف المريخ والقمر، حيث يتم دراسو إمكانية الرحلة إلى مدار حول القمر ومنه إلى المريخ

وأضاف ميلارد أن زيادة عدد الشركات العاملة في مجال إطلاق الصواريخ، يعني انخفاض تكلفة التجارب الفضائية في المستقبل، ما يسمح بزيادة عدد البعثات الفضائية، كما ستتحسن نوعيا الظروف الحياتية لرواد الفضاء أكثر.

وأكمل ميلارد "اهتم العلماء منذ زمن بعيد في البحث عن كائنات ذكية خارج كوكب الأرض. ولكن حاليا، لا يوجد ما يثبت وجود مثل هذه الكائنات".

وأتم ميلارد "الفضاء كبير جدا بحيث حتى إذا كانت هذه الكائنات موجودة، فبالكاد سنعرف عنها يوما ما. اكتشاف كائنات حية دقيقة ممكن، بفضل تطور التلسكوبات الفضائية التي أصبحت تكتشف كواكب خارج المنظومة الشمسية، وغازات مختلفة يمكن أن تكون دليلا لوجود عمليات حياتية".