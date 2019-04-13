كشف تفاصيل مقبرة فرعونية عمرها 4400 عام (صور)

أعلنت وزارة الآثار المصرية، اليوم السبت، عن تفاصيل اكتشاف مقبرة تعود لعصر الأسرة الفرعونية الخامسة يرجع تاريخها إلى نحو 4400 سنة، في جنوب منطقة سقارة الأثرية.

سقارة — سبوتنيك. وقال رئيس المجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، في مؤتمر صحفي اليوم من منطقة سقارة، إن "المقبرة تعود لشخص اسمه خوي، أحد نبلاء الملك جدكارع من الأسرة الخامسة، وعمرها 4400 سنة".

وأضاف وزيري أن "أعمال الحفائر للكشف عن هذه المقبرة بدأت في 27 شباط/ فبراير الماضي وما زالت مستمرة إلى الآن"، مشيرا إلى أن "هذه المقبرة تعد الأجمل في هذه المنطقة".

© Photo / Ministry of State of Antiquities مقبرة

والأسرة الخامسة الفرعونية حكمت مصر خلال الفترة من عام 2494 إلى 2345 قبل الميلاد. وتشكل الأسرة إلى جانب الأسرات الثالثة والرابعة والسادسة الدول المصرية القديمة.

© Photo / Ministry of State of Antiquities مقبرة

وتابع وزيري: "جودة النقوش والألوان بها كما لو أنها دهنت بالأمس وهي تمثل رموز تقديم القرابين".

© Photo / Ministry of State of Antiquities مقبرة

ولفت وزيري إلى أن "أجمل ما في هذه المقبرة هو أن أحد المصريين القدماء سند يده بطريقة غير متوقعة وهو يرسم المقبرة، فما زال هناك بصمة ليده داخل المقبرة".

© Photo / Ministry of State of Antiquities مقبرة

وتحوي الآثار المصرية ما يقدر بثلث الآثار الموجودة في العالم، وتمتد لفترات زمنية تصل لسبعة آلاف عام، منذ نشأة الحضارة المصرية القديمة.

© Photo / Ministry of State of Antiquities مقبرة

وتتنوع الآثار المصرية، بين العصر الفرعوني والإغريقي مرورا بالروماني والبيزنطي والقبطي، فالإسلامي، وآثار أسرة محمد علي، فيما تنتشر المواقع الأثرية في جميع أنحاء البلاد من الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط شمالا، إلى الأقصر وأسوان أقصى جنوب البلاد، والتي تعد متحفا مفتوحا يضم كمية ضخمة من آثار مصر الفرعونية.