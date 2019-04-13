محمد عبدة يتحدى المطر ويمتع جمهوره بـ17 أغنية (فيديو- صور)

تحدى فنان العرب محمد عبده، على مسرح مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، المطر أمام جمهور كبير توافد مبكرا تحت زخات المطر ليعيش لحظات رائعة من الطرب والنغم.

وقام فنان العرب بأداء 17 أغنية من أجمل أغانيه مثل "يا ضايق الصدر" وعاد بالذاكرة مغنيا "ولعتني"، و"من يقول الزين".

وقدم فنان العرب محمد عبده بعد الحفل شكره إلى كل من أسهم في نجاح الجلسة الغنائية، متمنيا التوفيق للجميع.

من جانبه، أكد عدد من الحضور جمالية الجلسة الغنائية، ووصفوها بأنها من أفضل الحفلات التي تم إحياؤها منذ سنوات.

في ليلة ممتلئة بالطرب والنغم الشجي، تسيَّد الفنان #محمد_عبده مسرح #مركز_الملك_فهد_الثقافي في #الرياض أمام جمهور توافد تحت زخات المطر ليعيش لحظات خالدة في جلسة تاريخية سيتذكرها طويلاً. تفاصيل الحفل وكواليسه على هذا الرابط 👇https://t.co/lAuL0acvgC#جلسات_السعودية_الرياض#سيدتي pic.twitter.com/8svR4ri2Rn — سيدتي فن (@sayidatystars) April 13, 2019

كما أثنى الجمهور على الفرقة الموسيقية المصاحبة للحفل، واختيار الأغاني من قِبل محمد عبده، التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت.