بالفيديو... مفاجأة مدوية في الإعلان الأول للجزء التاسع من "حرب النجوم"

ضم الإعلان الأول للجزء التاسع من سلسلة الأفلام الشهيرة "Star Wars" أو "حرب النجوم"، الذي طرح أمس الجمعة، على "يوتيوب"، مفاجأة مدوية لكل عشاقها حول العالم.

ويحمل إعلان الفيلم، الذي جاء عنوانه "The Rise of Skywalker"، إشارة إلى عودة الشرير "السيناتور بالباتين" إلى الحياة مرة أخرى، والذي من المفترض أن يتواجه مع بطلة الجزئين السابقين "راي" وحركة المقاومة ضد الامبراطورية الفاسدة.

يذكر أن "السيناتور بالباتين"، واسمه الخفي "دارث سيدسوس"، قتل على يد تلميذه "دارث فيدر" في الجزء السادس من المسلسل بعنوان "The Return of the Jedi" من إنتاج عام 1983، بعدما تمرد عليه، من أجل إنقاذ ابنه "لوك سكايووكر" من هجومه المميت عليه.

This is what happened to Senator Palpatine after trying marijuana once, still think drugs are cool? pic.twitter.com/h4YFaVlGCP — Darth Vader (@DepressedDarth) February 19, 2019

كما أشار إعلان الجزء التاسع من سلسلة "حرب النجوم" إلى أنه سيكون الفصل الأخير من الملحمة السينمائية الشهيرة، التي ألهمت الملايين حول العالم منذ سبعينيات القرن الماضي.

Joyeux anniversaire à Ray, alias Daisy Ridley, qui fête ses 27 ans aujourd'hui 10 avril. Hâte de la retrouver dans l'épisode IX en décembre. 😍 Quel est votre Star Wars préféré? pic.twitter.com/mCn59pA0W2 — Karma Dohko (@DohkoCFM) April 10, 2019

وحقق إعلان الفيلم الجديد، حتى لحظة كتابة هذه السطور 13 مليون مشاهدة، منذ طرحه على "يوتيوب" أمس الجمعة.

وسيعرض فيلم "Star Wars: The Rise of Skywalker"، بالسينمات حول العالم في 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو من بطولة ديزي ريدلي ومارك هاميل.

وتدور أحداث سلسلة "حرب النجوم" في مجرة بعيدة، حول صراع بين الخير متمثلا في فرسان "الجيداي" والشر متمثلا في جنود الامبراطورية من مقاتلي "السيث"، الذين ينتمون إلى الجانب المظلم.

واكتسبت السلسلة شهرة واسعة حول العالم، بفضل مشاهدة المبارزات بالسيوف الضوئية، كما أنها شهدت الانطلاقة الفنية لنجوم هوليوود، هاريسون فورد ومارك هاميل وكاري فيشر.