تسجيل
20:13 13 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    أبطال الجزء التاسع من أفلام حرب النجوم

    بالفيديو... مفاجأة مدوية في الإعلان الأول للجزء التاسع من "حرب النجوم"

    © AFP 2019 / DANIEL BOCZARSKI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    ضم الإعلان الأول للجزء التاسع من سلسلة الأفلام الشهيرة "Star Wars" أو "حرب النجوم"، الذي طرح أمس الجمعة، على "يوتيوب"، مفاجأة مدوية لكل عشاقها حول العالم.

    ويحمل إعلان الفيلم، الذي جاء عنوانه "The Rise of Skywalker"، إشارة إلى عودة الشرير "السيناتور بالباتين" إلى الحياة مرة أخرى، والذي من المفترض أن يتواجه مع بطلة الجزئين السابقين "راي" وحركة المقاومة ضد الامبراطورية الفاسدة.

    يذكر أن "السيناتور بالباتين"، واسمه الخفي "دارث سيدسوس"، قتل على يد تلميذه "دارث فيدر" في الجزء السادس من المسلسل بعنوان "The Return of the Jedi" من إنتاج عام 1983، بعدما تمرد عليه، من أجل إنقاذ ابنه "لوك سكايووكر" من هجومه المميت عليه.

    كما أشار إعلان الجزء التاسع من سلسلة "حرب النجوم" إلى أنه سيكون الفصل الأخير من الملحمة السينمائية الشهيرة، التي ألهمت الملايين حول العالم منذ سبعينيات القرن الماضي.

    وحقق إعلان الفيلم الجديد، حتى لحظة كتابة هذه السطور 13 مليون مشاهدة، منذ طرحه على "يوتيوب" أمس الجمعة.

    وسيعرض فيلم "Star Wars: The Rise of Skywalker"، بالسينمات حول العالم في 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو من بطولة ديزي ريدلي ومارك هاميل.

    وتدور أحداث سلسلة "حرب النجوم" في مجرة بعيدة، حول صراع بين الخير متمثلا في فرسان "الجيداي" والشر متمثلا في جنود الامبراطورية من مقاتلي "السيث"، الذين ينتمون إلى الجانب المظلم.

    واكتسبت السلسلة شهرة واسعة حول العالم، بفضل مشاهدة المبارزات بالسيوف الضوئية، كما أنها شهدت الانطلاقة الفنية لنجوم هوليوود، هاريسون فورد ومارك هاميل وكاري فيشر.

    انظر أيضا:

    ديزني تكشف مواعيد افتتاح توسعات "حرب النجوم" في ديزني لاند
    تصوير الجزء التاسع من "حرب النجوم" في دولة عربية
    أسطول المحيط الهادئ يحصل على سفينة "حرب النجوم"
    رغم رحيلها... كاري فيشر ستظهر في الجزء الجديد من "حرب النجوم" بطريقة استثنائية
    حرب النجوم الأمريكية - الروسية..."لعبة العروش" أم فيلم خيالي
    الكلمات الدلالية:
    ستار وورز, حرب النجوم, سينما, أفلام, إعلان, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    يوري غاغارين يحمل باقة زهر الأقحوان
    رجل الفضاء... يوري غاغارين
    ويكيليكس؟ لا أعرف شيئا!
    ترامب: ويكيليكس؟ لا أعرف شيئا!
    الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية
    الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك