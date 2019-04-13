تسريب يكشف مخطط "فيسبوك" الصادم تجاه تطبيق "ماسنجر"

كشف تسريب جديد، عن إجراء صادم تعتزم شركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أن تتخذه تجاه تطبيقها للمراسلة "ماسنجر".

وشاركت الباحثة في مجال التطبيقات الذكية، جاين مانشون وونغ، عبر حسابها على "تويتر"، صورة توضح استغناء "فيسبوك" عن تطبيق "ماسنجر"، ودمجه في تطبيقها الرئيسي، وفقا لموقع "ذا فيرج" الأمريكي.

وتوضح الصورة، أن "فيسبوك" يجري اختبارات، لإدراج زر يحمل علامة "ماسنجر" في تطبيق "فيسبوك"، يتيح لمن يضغط عليه الانتقال إلى "قسم جديد للدردشات"، بدلا من الذهاب إلى تطبيق "ماسنجر" المنفصل.

Facebook is bringing the Chats back to the app for preparing integrated messaging



Tip @Techmeme pic.twitter.com/LABK7qrk0e — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 12, 2019

وأطلقت "فيسبوك" تطبيق "ماسنجر" للمرة الأولى في عام 2011، وفي عام 2014، قامت الشركة الأمريكية الشهيرة بفصل وظائف الدردشة عن تطبيقها الرئيسي، ولكن يبدو أنها قررت أن تعيد وظائفه إليه الآن، تزامنا مع قرارها بدمج خدماتها للمراسلة في تطبيقات "ماسنجر" و"واتسآب" و"إنستغرام".

ولكن نوهت الباحثة جاين منشون وونغ، في تغريدة أخرى، إلى أن "قسم الدردشات" الجديد في تطبيق "فيسبوك"، يحتوي فقط على مجموعة محدودة من ميزات تطبيق "ماسنجر"، موضحة أنه على رغم أنه يمكنك استخدامه لإرسال واستقبال الرسائل، إلا أنك لا تزال في حاجة إلى فتح تطبيق "ماسنجر" المنفصل المستقل لإجراء المكالمات أو إرسال الصور أو إرسال ردود على الرسائل.

For now, this new "Chats" section seems to only contain the basic chat functionalities. To give message reactions, make a call, send photos, etc, you'd still have to open the Messenger app — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 12, 2019

وتعتقد وونغ أن "فيسبوك" ستظل محتفظة بتطبيق "ماسنجر"، ولكنه سيكون متوافرا لخدمة جمهور مختلف.

وتعليقا على التسريب الأخير، قال متحدث باسم "فيسبوك" لموقع "ذا فيرج": "دائما ما نختبر طرقا وأساليب لتحسين تجربة المراسلة للأشخاص داخل تطبيق "فيسبوك".

وأردف: "لا يزال "ماسنجر" تطبيقا مميزا وغنيا بالرسائل، إذ يستخدمه أكثر من مليار شخص شهريًا للتواصل مع الأشخاص والشركات، ليس لدينا أي تفاصيل إضافية لمشاركتها في الوقت الحالي".