تطبيق مجاني يتجسس على أجهزة المنزل الذكية

صمم فريق من الباحثين بجامعة "برينستون" الأمريكية تطبيقا جديدا يتيح التجسس على الأجهزة المنزلية الذكية.

التطبيق الجديد والمعروف باسم "مفتش إنترنت الأشياء" IoT Inspector"، يهدف الى مساعدة العاملين على التطبيق التأكد من أن أجهزتهم الذكية في المنزل لاتشارك بياناتهم مع جهات خارجية.

© REUTERS / Thomas White نداء عاجل من مؤسس "واتسآب": الغوا تطبيق "فيسبوك" الآن

وأوضح الباحثون أن التطبيق لا يحتاج إلى أجهزة خاصة أو إعداد معقد، لذلك يبدو الأمر أسهل من أدوات أخرى مثل "WireShark".

ويعتزم فريق الباحثين على دراسة مخاطر الخصوصية والأمان ومخاطر أداء الشبكة لأجهزة إنترنت الأشياء، بحسب مانقل موقع "twasul".

وصمم التطبيق ليمنع تعقب أجهزة الكمبيوتر الشخصي، الأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية، ويتطلب عمل التطبيق وجود نظامي "فايرفوكس" أو "كروم" لكي يعمل.

والتطبيق متاح حاليا مجانا على الإنترنت، لنظام "ماك أو إس"، مع قائمة انتظار لنظامي "ويندوز" و"لينوكس".