التنزه بالدبابة وامتلاك رشاش حربي وغيرها... أشياء غريبة تسمح بها هذه الدول

تتعدد القوانين وتتنوع بتنوع بلدان العالم، فبعض العادات أو التقاليد تخضع للأحكام والقوانين، فبعض الأشياء يمنع ظهورها أو تداولها في عدد من الدول، في الوقت الذي تشرعها دول أخرى.

نشر موقع "listverse" عددا من الأشياء التي قد تكون طريفة وغريبة لكنها مسموحة، في الوقت ذاته، في بعض البلدان.

تثبيت "قاذف لهب" على السيارة

تسمح القوانين في جنوب أفريقيا لمالكي السيارات باقتناء جهاز يدعى "بلاستر" وهو عبارة عن قاذف لهب يطلق قرابة 20 مترا من النيران.

ونظرا لارتفاع معدلات السرقة في البلاد فإن الدولة سمحت باستخدام هذه السلاح، ويصر مخترع الجهاز على أنه من المحتمل ألا يقتل أحدا بالفعل، بل سيصيبه بالعمى فقط.

الزواج من الكلاب

يبيح القانون في الهند للشخص الزواج من أي حيوان يريده ولا يقتصر الأمر على الكلاب فقط، وأشهر واقعة حدثت في ولاية دلهي الهندية هي تزوج رجل من كلبة في عام 2007.

ووافقت عائلة الرجل، حتى أنهم ساعدوه في اختيار أفضل كلبة لتكون عروسه. ثم أقاموا حفل زفاف فخما.

موظف حكومي لمساعدة المدمن في حقن "الهيروين"

تحتضن مدينة فانكوفر الكندية عيادات خاصة تعرف باسم "إنسايت" الحكومية، والتي تقدم خدمات قانونية لمدمني "الهيروين"، حيث يمكن للمدمنين حقن الهيروين بشكل قانوني بمساعدة أخصائي طبي.

يجب على المدمنين إحضار عقاقيرهم الخاصة ويمكنهم إعطاء العاملين هناك اسما مزيفا.

امتلاك رشاش "مينيغون"

يسمح القانون الأمريكي بامتلاك هذا النوع من الرشاشات، والذي يمكن الشخص من إطلاق 6000 طلقة في الدقيقة، وله الحق في الاحتفاظ به في منزله.

ومن يرغب في شراء السلاح يحتاج إلى ترخيص من الفئة 2 للحصول على الرشاش، والحصول على الترخيص مكلف ويصعب تتبعه.

قيادة الدبابة في الشوارع

يتيح القانون في إنجلترا قيادة الدبابة فهي عربة قانونية يمكن لأي شخص قيادتها لأي مكان يريد الذهاب إليه، سواء كان في طريقه إلى متجر البقالة أو لاصطحاب أطفاله بعد المدرسة.

ولكن يجب تزويدها بالعجلات المطاطية حتى لاتضر الشوارع بالإضافة لإيقاف فاعلية الأسلحة المزودة بها.