بالفيديو... نانسي عجرم توضح سبب تقديمها لأغنية "راجل ابن راجل"

طرحت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، مؤخرا، أحدث أغنياتها، بعنوان "راجل ابن راجل"، والتي لاقت ردود فعل واسعة بسبب مضمونها.

واعتمد الكليب على ظهور مشاهد طبيعية من الشارع المصري، إضافة إلى مشاهد أخرى من افتتاح الرئيس المصرية عبد الفتاح السيسي لعدد من المشاريع التي تم إنجازها مؤخرا.

وفي أول تصريحات لها بعد طرحها للأغنية، أكدت نانسي عجرم في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، من تقديم عمرو أديب، على فضائية "إم بي سي مصر"، أن ما دفعها لتقديم الأغنية هو "أنها تشبه المصريين وتعرض نماذج ناجحة ومؤثرة ممن لم يسلط الضوء عليهم".

وقالت موضحة: "هؤلاء قدموا قصص نجاح فردية ولكنها مفيدة وساعدت الآخرين، وحين سمعت الأغنية وافقت على الفور على تقديمها".

وأعربت نانسي عجرم، عن سعادتها الكبيرة بالنجاح وردود الفعل الإيجابية على أغنية "راجل ابن راجل"، مشيدة بطريقة الإخراج التي ساهمت بدور كبير في نجاحها.

وأضافت: "مبروك لمصر والشعب المصري الذي يحب الفن ويقدره، وكل فنان ينجح في مصر ينجح في العالم العربي كله وأشكر المصريين على ذلك النجاح".

وأغنية "راجل ابن راجل"، من كلمات ملاك عادل ومن ألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي أحمد عادل ومن إخراج بتول عرفة.