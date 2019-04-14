فیدیو نادر للملك عبد العزیز أثناء استقباله الرئیس المصري الراحل محمد نجیب قبل 66 عام

نشر مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة، مقطعا وثائقیا نادرا، للملك عبد العزيز آل سعود، أثناء استقباله للرئیس المصري الراحل محمد نجیب، في الطائف.

وأظھر المقطع الذي تم التقاطه في العام 1953م، الركب الملكي وھو يدخل إلى قصر الضیافة بالطائف، وكان في استقبال نجیب عند مدخل القصر الأمیر، فیصل بن عبد العزيز.

فيديو نادر للمؤسس الملك عبدالعزيز، في أثناء استقباله لأخيه الرئيس المصري محمد نجيب في الطائف. ويبدو الملك فيصل ضمن المستقبلين، 1372هـ، 1953م.#أرشيف_الملك_فيصل pic.twitter.com/MRUeq2RFyk — مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية (@KFCRIS) ١٣ أبريل ٢٠١٩

وأوضح الفیديو عقد اجتماع بین الملك المؤسس والرئیس نجیب، تبادلا خلاله حديثا مطولا، بحضور عدد من المسؤولين بالمملكة وقادة الثورة المصرية، آنذاك.