للجادين فقط... مدينة أمريكية للبيع بـ8 ملايين دولار (فيديو)

المدينة الصغيرة التي تملكها المواطنة الأمريكية، نانسي كيدو، تقع في صحراء نيفادا، على مساحة 113 كيلومترا مربعا.

وتحتوي على مطار مهجور كانت قد اشترته هي وزوجها من الحكومة في عام 1965، حيث كانا من هواة الطيران وأرادا تجديد المطار إلا أنهما عدلا عن الفكرة.

هذا وقامت كيدو رفقة زوجها بإحياء هذه المنطقة من خلال حفر الآبار وإنشاء طرق وتعبيدها لتتحول الى مدينة صغيرة باسم "Cal-Nev-Ari".

لتتحول المنطقة لاحقا إلى منطقة سياحية تحتوي على المطاعم والفنادق، لتشعر كيدو بأنها أصبحت غير قادرة على إدارة شؤونها لتقرر عرض المدينة للبيع.