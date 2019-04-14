إليسا ترد على معجب بـ "لا" قاطعة... فماذا كان السؤال

ردت المطربة اللبنانية، إليسا، على سؤال أحد معجبيها بـ "لا" قاطعة، عبر حسابها على موقع "تويتر".

وكانت إحدى التقارير المصرية، ذكرت أن إليسا من ضمن أبرز الفنانين ضحايا برنامج مقالب الفنان رامز جلال الجديد، الذي سيعرض خلال شهر رمضان.

وأرفق المعجب في سؤاله لإليسا التقرير، ثم قال لها: "يا إلهي يا ألوس، أهذا صحيح"، لتجيبه: "بالقطع لا".

وذكرت تقارير أن برنامج رامز جلال الجديد للمقالب اسمه "رامز خارج نطاق الخدمة"، وسيعرض عبر فضائية "إم بي سي مصر" السعودية، وتم تصويره في إندونيسيا.

كانت تسريبات كشفت في شهر مارس/آذار، أن من بين ضحايا النسخة الجديدة من برنامج رامز جلال الجديد للمقالب، الممثلة المصرية، رانيا يوسف، خاصة بعد الضجة الأخيرة التي أحدثتها بسبب الفستان الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي العام الماضي.

© Photo / Facebook/RamezGalalAc فنانة ضحية برنامج مقالب رامز جلال الجديد تكشف بعض تفاصيله

كما أشارت التسريبات إلى أن رامز جلال يرغب في الإيقاع بالفنانة دنيا سمير غانم، والمعلق الرياضي المصري، مدحت شلبي، والممثلين الكوميديين علي ربيع ومصطفى خاطر، ومطرب أغنية "ديسباسيتو" الشهيرة.

ومن المرجح أن يتنكر رامز جلال في برنامجه الجديد بإطالة شعره على غير المعتاد، وصبغ لحيته باللون الأبيض حتى يبدو عجوزا، فيما لم يتم الكشف عن اسم البرنامج بعد.

كما كشف الحساب الرسمي لـ "شرطة المشاهير" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، أن الإعلامية الإماراتية، مهيرة عبد العزيز، تشارك رامز جلال تقديم برنامجه للمقالب لرمضان 2019، ويتلخص دورها في إقناع الضيوف بأنهم في أحد البرامج الوهمية، ثم تتوالى أحداث المقلب.

ويعتبر البرنامج الجديد هو النسخة السابعة لرامز جلال في مجال المقالب، وسيعرض على فضائية "إم بي سي مصر" السعودية.