أخطر طائر في العالم يقتل رجلا (صورة + فيديو)

تعرض رجل في ولاية فلوريدا الأمريكية للقتل من قبل طائر الشبنم الذي يعد "الطائر الأكثر خطورة في العالم".

الشبنم هو طائر ضخم لا يطير ويعتبر ثاني أثقل طائر في العالم بعد النعامة وموطنه الأصلي أستراليا وغينيا الجديدة.

Seriously. This is all you need to know about a Cassowary. pic.twitter.com/ByFI8XtJNu — REBEL LADY (@TheKStainback) April 14, 2019

وذكرت السلطات، أن مالك الشبنم سقط يوم الجمعة في مزرعته بالقرب من الطائر ذي المخالب الكبيرة قبل أن يهاجمه الطائر، ونقل الرجل إلى المستشفى حيث توفي في وقت لاحق، وفقا لما نشرته "سي إن إن".

ويمتلك الشبنم في كل قدم ثلاثة أصابع لكل منها مخلب يشبه الخنجر والأصبع الأوسط يصل طوله إلى 10 سم ويمكن للشبنم أن يجرح أي حيوان مفترس أو أي شيء يمثل تهديد محتمل بضربة واحدة.

وقالت سلطات الحياة البرية في الولاية إن الرجل كان يقوم بتربية طائر الشبنم الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى جامعي الطيور الغريبة.