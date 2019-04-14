عجوز ينقذ ببسالة سيدة من عصابة لصوص (فيديو)

أظهر عجوز صيني شجاعة كبيرة بدفاعه عن امرأة هاجمتها مجموعة من اللصوص.

ووفقا لما نشره موقع "People's Daily, China" ، كانت السيدة تسير في الشارع، حين انقض عليها لص وطرحها أرضا محاولا انتزاع حقيبتها.

وتدخل الرجل العجوز وتصدى للص بقوة، وضربه بعصاه.

A good Samaritan is chivalric as he pursues justice when he sees a man robbing bags, even if he is tottering with a walking stick. pic.twitter.com/BURWtakcFk — People's Daily, China (@PDChina) April 11, 2019

وتدخل شاب آخر لمساعدة اللص، إلا أن الرجل العجوز تصدى له أيضا، وأوسعهما ضربا ليفرا هاربين.

ولاقى الفيديو الكثير من الإشادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن بعض المتابعين وصفوا العجوز بـ "أشجع رجل في الصين".