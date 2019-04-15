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18:09 15 أبريل/ نيسان 2019
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    المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب

    بعد رسالة شيرين لتركي آل الشيخ... "الترفيه السعودية" تكشف التفاصيل

    © Photo / Facebook/ SherineOfficial
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    على الرغم من قرار نقابة الموسيقيين المصريين، بإيقافها عن الغناء، إلا أن المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب تستعد لإحياء أول حفل لها في العاصمة السعودية الرياض.

    ولا يشمل قرار الإيقاف الحفلات التي تقام في دول أخرى.

    يذكر أن آخر حفل غنائي قدمته شيرين عبد الوهاب كان في دولة الإمارات العربية المتحدة، في نهاية شهر مارس/ آذار.

    وأعلن الحساب الرسمي للجنة الفنية للهيئة العامة للثقافة بالسعودية عبر موقع "تويتر"، عن أول حفل لـ شيرين عبد الوهاب في الرياض سيقام يوم السبت الـ27 من نيسان/ أبريل الجاري، وستتوافر التذاكر في جميع فروع "فيرجن ميجا ستور".

    وكتب حساب الهيئة: "الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، للمرة الأولى في العاصمة الرياض".

    وجاء الإعلان عن حفل شيرين عبد الوهاب الأول في الرياض، تزامنا مع توجيهها الشكر لرئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، على إتاحته الفرصة لها لمقابلة الجمهور السعودي، بحسب قولها. 

    ونشرت المطربة المصرية تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيها: "معالي المستشار آل الشيخ شكر خاص من كل القلب، لإتاحة الفرصة لي لمقابلة جمهور المملكة العربية السعودية".

    وتابعت قائلة "وتحية لكل ما تقدمه للفن من دعم ورقي".

    وكان أول حفل أحيته شيرين في السعودية في جدة، في شهر يونيو/ حزيران الماضي.

    ​يذكر أن نقابة المهن الموسيقية المصرية، انتهت من التحقيق مع شيرين عبد الوهاب، في واقعة الإساءة لمصر في حفلها بالبحرين.

    وأكد مصدر من نقابة المهن الموسيقية، أن لجنة النقابة سوف تجتمع يوم الأحد المقبل لاتخاذ قرارها النهائي بشأن شيرين عبد الوهاب، وسوف يتم الإعلان عن القرار النهائي لها اليوم الإثنين الموافق 15 نيسان/ أبريل الجاري، بحسب تقارير محلية.

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    الكلمات الدلالية:
    حفلات السعودية, أخبار مشاهير, مشاهير, هيئة الترفيه السعودية, تركي آل الشيخ, شيرين عبد الوهاب, السعودية, الرياض, مصر
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