بالفيديو... إليسا ترد على منتقدي صورتها الجريئة في السرير

ردت المطربة اللبنانية، إليسا، على الانتقادات التي طالتها مؤخرا، بشأن اللقطة التي شاركتها من أغنيتها المصورة الجديدة "كرهني".

وتظهر إليسا في اللقطة التي شاركتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مع رجل داخل سرير، معطية ظهرها للكاميرا.

وفي لقاء مع برنامج "ترندنغ" على فضائية "إم بي سي 4" السعودية، قالت إليسا ردا على منتقدي صورتها الجريئة في الكليب: "لا تعليق، فإنا أمثل في الكليب فيلما قصيرا يخصني، وأرغب في ظهوره في أفضل صورة".

وأردفت إليسا: "مهما فعلت فإن المهاجمين سيستمرون في انتقادهم، ولكن من ينتقدني عندما سيشاهد الكليب سيدرك المغزى من ذلك المشهد وحينها لن ينتقدني".

حصلت الفنانة اليسا على جائزة جديدة عن دورها المؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي وردت على من انتقد الصورة التي نشرتها من كليبها الجديد @elissakh #MBCTrending pic.twitter.com/TGRwZpJZcP — MBC Trending (@MBCTrending) April 15, 2019

وأغنية "كرهني" من أحدث ألبومات إليسا الغنائية "إلى كل اللي بيحبوني"، وهو من إنتاج شركة "روتانا" السعودية.

يذكر أن إليسا تستعد لإحياء أول حفلاتها في المملكة العربية السعودية، وذلك في جدة، في 19 نيسان/أبريل الجاري.