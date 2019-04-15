سيخ معدني اخترق رأسه من اليمين وخرج من اليسار... نجاة رجل من الموت بأعجوبة (صورة)

نجا عامل هندي من الموت بأعجوبة، عقب اختراق سيخ حديدي لرأسه، أثناء عمله في موقع بناء وسط الهند.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميرور"، سقط سانجاي باهي، البالغ من العمر 21 عاما، أثناء بنائه بئرا ملكا له، متعرضا لاختراق سيخ حديدي لجمجمته، من الجانب الأيمن للأيسر.

ونقل باهي للمستشفى للخضوع لجراحة طارئة، ظل في كامل وعيه طيلة وقتها والتي استمرت 90 دقيقة.

Construction worker's miracle escape after he survives being impaled in the head https://t.co/mhboy0Q60C pic.twitter.com/ngbKPFQyM8 — Daily Mirror (@DailyMirror) April 14, 2019

وأضاف الجراح أن السيخ المعدني كان بعيدا ببعض الميلليمترات، عن الأوعية الدموية الرئيسية داخل المخ، المسؤولة عن نقل المعلومات بين الدماغ وأجزاء الجسم.

وتمت الجراحة بنجاح، وما يزال باهي تحت المراقبة الطبية للتأكد من أن الصدأ لم يسبب له أي أضرار.

يذكر أن النفقات الطبية الخاصة بالجراحة التي خضع لها باهي، وصلت إلى 1299 دولارا أمريكيا، تبرع بها الكثيرون.