بعد عملية تلقيح صناعي... وفاة أندر سلحفاة في العالم

أعلنت، اليوم الاثنين، حديقة حيوانات سوشو في الصين، وفاة واحدة من أندر السلاحف في العالم.

ذكر ذلك موقع "لايف ساينس"، مشيرا إلى أن عمر السلحفاة 90 عاما، مشيرا إلى أنها الأنثى الوحيدة الموجودة في العالم من فصيلة سلحفاة يانغتسي.

World's Rarest Giant Turtle Loses Last Known Female, All But Guaranteeing Extinction https://t.co/s3ejFEuVuS pic.twitter.com/MRDs4voPFE — Live Science (@LiveScience) April 15, 2019

ولفت الموقع إلى أن هذا النوع، أوشك على الانقراض، مشيرا إلى أن اثنين فقط من الذكور يعيشان في فيتنام.

وقال الموقع إن وفاة السلحفاة جعل العلماء يقوموا بفحص أنسجة مبيض السلحفاة لمحاولة تلقيحها صناعيا، مشيرا إلى أن المحاولة الخامسة التي تخضع لها السلحفاة جرت قبل وفاتها بيوم واحد فقط.

وذكر الموقع أن السلحفاة كانت تتمتع بصحة جيدة جدا قبل عملية التلقيح الصناعي، الذي خضعت له، لكنها ماتت بعد العملية مباشرة.

ويحقق الخبراء الصينيين والأجانب في سبب وفاة السلحفاة المهددة بالانقراض بعد وفاتها المفاجئة، يوم السبت الماضي.