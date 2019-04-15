الحلقة الأولى من الموسم الأخير لـ"صراع العروش" تحقق رقما قياسيا... وغضب من معجبيه

حققت الحلقة الأولى من الموسم الثامن والأخير من المسلسل الأمريكي الحاصد للجوائز "Game of Thrones" (صراع العروش)، والتي أذيعت أمس الأحد، رقما قياسيا جديدا.

أعلنت شبكة "إتش بي أو" الأمريكية، المنتجة للمسلسل، في بيان لها اليوم الاثنين، أن الحلقة الأولى للموسم الأخير، حصدت 17.4 مليون مشاهد تلفزيوني أمريكي، وفقا لـ"رويترز".

وأشارت إلى أن الحلقة الأولى للموسم الأخير، اجتازت عدد مشاهدات الحلقة الأخيرة من الموسم السابع، الذي عرض في عام 2017، التي حصدت 16.9 ملايين مشاهدة.

كما نجحت الحلقة الأولى للموسم الثامن والأخير من مسلسل "صراع العروش"، في أن تكون الحلقة الأكثر تغريدا عنها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إذ جذبت أكثر 5 ملايين تغريدة.

وتحمل الحلقة الأولى للموسم الثامن من "صراع العروش" عنوان "Winterfell"، ودارت أحداثها حول "جون سنو" و"دنيرس تارجارين"، ووصولهما إلى بلدة وينترفيل، وسط العديد من الصراعات الخاصة بعائلات المسلسلات.

من ناحية أخرى، عبر عدد من معجبي مسلسل "صراع العروش" عن استيائهم من التسريبات الخاصة بمحتوى الموسم الثامن والأخير من السلسلة.

وشارك متابعو المسلسل العديد من التغريدات عبر حساباتهم الرسمية على "تويتر" للمطالبة بعدم نشر أي تسريبات جديدة.

وحذروا عددا من صفحات "السوشيال ميديا" التي قامت بتسريب العديد من التفاصيل الخاصة بالموسم الأخير.

ومن المقرر إذاعة الحلقة الثانية يوم الأحد المقبل الموافق 21 نيسان/ أبريل الجاري.