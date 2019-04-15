شاهد... ممثل مصري يشتري سيارة ميسي

وتداولت تقارير محلية، صورة للممثل المصري، محمد علي، شاركها عبر حسابه الشخصي غير الموثق على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، والتي تجمعه بصاحب معرض السيارات في مدينة برشلونة الإسبانية، وخلفهما سيارة ميسي.

وعلق علي على الصورة قائلا: إنه مدمن سيارات، وأنه رغب في تغيير سيارته من طراز "بورش"، وأنه عندما شاهد سيارة "فيراري كاليفورنيا تي" في المعرض، قرر أن يبيع سيارته "البورش" عند صاحب أحد المعارض في مدينة برشلونة الإسبانية، ثم فوجئ أن الأخير يخبره أن السيارة "فيراري" مملوكة للنجم الشهير ميسي، وأنه يرغب في بيعها، وأنه أحد عملائه.

وتابع الممثل المصري أنه أخبر صاحب معرض السيارات أنه لشرف له أن يقود سيارة للاعب عالمي، فقام بشرائها، ولكنه قام بإضافة بعض التعديلات عليها، لكي تكتسب روح الفراعنة القدماء، وذلك لكي تظهر أمام الناس بأنها "سيارة الفرعون المصري في برشلونة"، لأنه يعتز بحضارة بلده.

يذكر أن محمد علي شارك في شهر رمضان الماضي، في بطولة مسلسل "طايع"، أمام الممثل المصري، عمرو يوسف.