توقف مفاجئ للعبة "بابجي" الأشهر في العالم... ما السبب وما الجديد

فوجئ عدد كبير من مستخدمي لعبة "بابجي" (PUBG) الشهيرة بتوقفها بصورة مفاجئة، صباح اليوم الثلاثاء 16 أبريل/نيسان.

وأشارت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية إلى أن ذلك التوقف يرجع إلى إجراء الإدارة الخاصة بلعبة "بابجي" بعض التحديثات والتعديلات على الخوادم الخاصة باللعبة.

© AP Photo / Scott Eisen بالفيديو... تحديث غير مسبوق للعبة "ببجي"

وسيجد مستخدمو اللعبة حول العالم رسالة تنويه إلى كل مستخدميها بأن اللعبة مغلقة لأعمال الصيانة.

وأوضح الفريق التقني للعبة PUBG أن اللعبة ستكون متاحة بإصدار جديد بدءا من الغد الأربعاء 17 أبريل/نيسان.

ولكن طالب الفريق التقني للعبة بضرورة تحديث التطبيق الخاص بـPUBG قبل يوم 23 أبريل/نيسان الجاري، للحصول على ميزات جديدة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أبرز تلك الميزات، جاءت على النحو التالي:

— الحصول على صندوق ملابس جديد.

— تحديث أوضاع جديدة، أبرزها البقاء على قيد الحياة لمدة ليلة واحدة أثناء قتال الزومبي.

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يشار إلى أن لعبة PUBG حققت، أرقاما قياسية، إذ يلعبها 87 مليون شخص بشكل يومي، ووصل عدد لاعبيها إلى 400 مليون حول العالم، وهي عبارة عن معارك يشارك فيها 100 لاعب من حول العالم عبر شبكة الإنترنت، يكونون في خريطة مملوءة بالأدوات والأسلحة المختلفة، ثم يقاتلون بعضهم البعض حتى يموت الجميع وينجو شخص واحد أو فريق واحد.

وكانت لعبة بابجي قد حصلت، في وقت سابق، على تحديث بإضافة خريطة لموقع جديد مغطى بالجليد، أطلق عليها اسم فيكيندي، مشيرا إلى أن الخريطة الجديدة تم تطبيقها على نسخة اللعبة المخصصة للهواتف المحمولة بعد أن أطلقت في أعقاب إصدارها على النسخة المخصصة للحواسب الشخصية ونسخ الهواتف الذكية على نظامي "أندرويد" و"آي أو إس".