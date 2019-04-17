تعرف على أنواع السيارات التي يفضلها الشباب الروس

أجرى موقع السيارات الروسي الشهير "آوتو رو" دراسة حول أنواع السيارات التي يفضلها الشباب الروس من عمر 18 وحتى 24 عامًا.

ووفقا لمدير التسويق ياروسلاف شيباتشيف:

"أظهر تحليل مبيعات السيارات أن السائقين المبتدئين الشباب في روسيا، يفضلون شراء السيارات الكورية كأول سيارة يقودونها، في حين أن السائقين الشباب في العاصمة موسكو يفضلون الشركات الألمانية الرائدة مثل أودي ومرسيدس و بي أم دبليو".

وبينت الدراسة أن السيارات من طراز "بي أم دبليو" هي الأكثر تفضيلًا بين شباب العاصمة الروسية، حيث احتلت سيارات بي إم دبليو X3 المرتبة الأولى في الدراسة، والمركز الثاني كان من نصيب سيارات من طراز بي إم دبليو 5X، وجاء في المركز الثالث سيارات من طراز مرسيدس بنز إس — كلاس، تلتها سيارة أودي A4.

أما في المدن الروسية الأخرى فجاء ترتيب السيارات كالتالي: "سيارة هيونداي سولاريس، هيونداي كريتا، سكودا رابيد، سيارة كيا ريو، وسكودا أوكتافيا".

وفي شهر آذار / مارس الماضي، كشف الخبير في صناعة السيارات أليكسي خريسين عن السيارة الأنسب للسفر في روسيا.

ووفقا له أن سيارة لادا سيدان هي السيارة الأنسب للسفر.