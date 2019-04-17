هكذا كانت ملامح وجوه الكلاب منذ 4 آلاف عام (صورة)

نجح علماء في إعادة بناء جمجمة كلب من العصر الحجري الحديث، عمره أكثر من 4 آلاف عام، للمرة الأولى.

ووفقا لصحيفة "الغارديان"، ابتكرت الفنانة، آمي ثورنتون، نموذجا واقعيا لرأس الكلب، بما في ذلك العضلات والجلد وحتى الفرو.

وسبق للعلماء إجراء عمليات إعادة البناء لجماجم إنسان العصر الحجري الحديث، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها العلماء باتباع نفس التقنية على حيوان.

Ever wondered what dogs looked like 4,000 years ago?



We worked with@NtlMuseumsScot to reconstruct an ancient canine skull discovered in Cuween Hill chambered cairn on Orkney and sheds light on the Neolithic 'man's best friend' https://t.co/DPA7ji4l27 pic.twitter.com/qfmHt5JA8u — HistoricEnv Scotland (@HistEnvScot) April 13, 2019

وأوضحت ثورنتون، أنه تم الاعتماد على طباعة ثلاثية الأبعاد لصنع الجمجمة، قبل استخدام الطين وعلوم التشريح.

وتم عقب ذلك صب التمثال المكتمل بالسيليكون، مع إضافة طبقة من الفرو تشبه الذئب الرمادي الأوروبي، لصنع صورة أكثر واقعية للكلب.

ويسعى الباحثون بعمليات إعادة البناء هذه، لدراسة وكشف أسرار هذه الحقبة التاريخية من عمر كوكب الأرض.