منزل "غير مرئي" في المكسيك... مثال مذهل للهندسة العضوية

ما يميز المنزل الذي تم إنشاؤه عام 1958 في مدينة ناوكالبان المكسيكية هو أنه محاط بالعشب الأخضر، ما يجعله غير مرئي للمارة الأمر الذي يعني أن مجرد السير في الحديقة هو في الأمر الواقع مشي على سطح المنزل نفسه، حسب تعبير سينوسيان.

واستخدم سينوسيان الأشجار والعشب لتحقيق أهداف متعددة كخلق حواجز للتخفيف من حدة أشعة الشمس القاسية وحمايته من التلوث الناتج عن الغبار والضوضاء.

كما أن السقف العشبي يحمي من الحرارة والبرودة، ما يساعد على الحفاظ على درجة مناسبة في الداخل.