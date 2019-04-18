فضيحة قبل البيع... هاتف "سامسونغ" القابل للطي يتوقف عن العمل (فيديو+صور)

يبدو أن هاتف "سامسونغ" الجديد الذي سيتم طرحه للبيع في 26 أبريل/ نيسان الجاري، قد بدأ ينهار قبل إطلاق عملية البيع.

الهاتف الجديد من شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية الذي يحمل اسم "Samsung Galaxy Fold"، والذي سيشكل ثورة في عالم الهواتف الذكية المحمولة وتحديدا القابلة للطي، يواجه العديد من المشكلات قبل طرحه رسميا للبيع.

فبحسب موقع "Quartz" أظهر الجهاز الجديد مشاكل تتعلق بالشاشة في الاستخدام، حيث عانى عدد من الصحفيين الذين زودوا بهذا الجهاز من مشاكل تتعلق بالشاشة.

نشر ستيف كوفاكس، المحرر التقني في "CNBC" كيف يعمل الجهاز بشكل سيىء، بعد يوم واحد فقط من استخدامه.

After one day of use… pic.twitter.com/VjDlJI45C9 — Steve Kovach (@stevekovach) ١٧ أبريل ٢٠١٩

كذلك اشتكى مارك جورمان الذي يكتب في موقع "بلومبرغ" من سوء شاشة الجهاز بعد يوم من استخدامه، وعلق قائلا "الشاشة ماتت".

The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw — Mark Gurman (@markgurman) ١٧ أبريل ٢٠١٩

كما وعلق فيرج بون، الذي يعمل كمحرر، على الانتفاخ الذي ظهر على الشاشة.

SUPER YIKES: something happened to my Galaxy Fold screen and caused a bulge. I don’t know how it happened, and I’m waiting to hear back from Samsung. It’s broken. https://t.co/p1014uB01D pic.twitter.com/3FZJkWtSKr — Dieter Bohn (@backlon) ١٧ أبريل ٢٠١٩

هذا وكانت شركة "سامسونغ" قد أبلغت الموقع بأن الجهاز قادر على تحمل نحو 200 ألف مرة من حالات الفتح والإغلاق دون حدوث أية مشكلة، أي نحو 300 مرة يوميا على مدى عامين.