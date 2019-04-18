يبدأها في جدة... كاظم الساهر يقيم 3 حفلات في السعودية

يستعد الفنان العراقي كاظم الساهر، لإحياء 3 حفلات فنية في السعودية، التي وصل إليها، مساء أمس الأربعاء 17 أبريل/ نيسان.

نشر حساب "الفعاليات الفنية" التابع للهيئة العامة للثقافة السعودية، مقطع فيديو، يرصد لحظة وصول كاظم الساهر إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، حيث كان مسؤولي الهيئة في استقباله.

وصول الفنان الكبير #كاظم_الساهر #جدة, وسيقيم غداً حفله الجماهيري في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وبعدها سيغادر الى الخبر والرياض لمواصلة جولته الغنائية.. #جولة_القيصر @KadimAlSahirORG pic.twitter.com/pJiIke120j — الفعاليات الفنية (@GCA_FN) April 17, 2019

ومن المقرر أن يحيي الفنان العراقي حفله الأول في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، قبل أن يغادر إلى الخبر والرياض، التي يقيم بهما حفلين آخرين يومي الجمعة والسبت المقبلين.

#كاظم_الساهر_في_جدة

١٨ أبريل ٢٠١٩



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وكان آخر حفل جماهيري لكاظم الساهر في السعودية، في يوليو / تموز الماضي، ضمن فعاليات مهرجان "سوق عكاظ" بمدينة الطائف غرب المملكة، كما شارك مطلع العام الجاري في حفل آخر ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة" الثقافي الذي أقيم في مدينة العلا شمالي السعودية.