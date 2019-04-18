بعد تداول تقارير عن منع فيلم محمد رمضان الجديد... أول رد من الرقابة المصرية

ذكرت تقارير خلال الفترة الماضية، أن أحدث أفلام الفنان المصري، محمد رمضان، تعرض لوقف إنتاجه نهائيا، بسبب مضمونه والقصة التي يروج لها.

وزعمت أن فيلم رمضان الجديد، الذي يحمل اسم "بطل عادي"، يتناول الفتنة بين الأديان في المجتمع المصري.

لكن وفي أول رد من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية المصرية، أكد رئيسها، خالد عبد الجليل، أنه لا يمكن اعتبار أن الفيلم منع، وذلك لأنه لم يصدر شكوى رسمية من صناع الفيلم، سواء منتجه أو مؤلفه أو غيرهم، بحسب تقارير محلية

وأردف موضحا: "يظن البعض أن "التصنيف العمري" مرتبط فقط بالمشاهد الجنسية، لكن هناك أبعادا أخرى، فمثلاً إذا كان الفيلم فيه عنف أو قضايا جدلية شائكة، أو أن يقوم نجم محبوب بدور شخصية إرهابية، فيتم محاكاته من قبل الجماهير، أو التعاطف معه، هنا يجب الانتباه حتى لا يتعرض الأطفال الذين يقلدونه لمشكلات كثيرة".

وتابع خالد عبد الجليل: "فيلم "بطل عادي" يتناول قضية مهمة وهي الفتنة بين الأديان من خلال قصة حب تنشأ بين شاب مسلم وفتاة مسيحية، وتقرر هي اعتناق الإسلام كي تتزوج منه، وفي حالة تعديل هذه المشاهد ستحصل الشركة المنتجة على تصريح تصوير العمل".

ويشارك محمد رمضان، بطولة فيلم "بطل عادي"، ​كلا من الممثلتان المصريتان، شيرين رضا​ وروبي.

وآخر أفلام محمد رمضان السينمائية هو "جواب اعتقال"، من إنتاج عام 2017، وتشاركة بطولته دينا الشربيني.