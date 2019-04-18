شاهد "زهرة الهيكل العظمي"... تصبح شفافة عند هطول المطر عليها (فيديو)

يمر الكثير من الناس أمام زهور "ديفيليا غرايي" من دون الالتفات إلى ميزتها المبهرة والسحرية، وهي تحول لونها من الأبيض إلى الشفاف عند سقوط المياه عليها.

وتوجد الزهور النادرة، الشهيرة بـ "زهور الهيكل العظمي"، على سفوح الجبال في المناطق الأكثر برودة في اليابان، والتي تتفتح من منتصف فصل الربيع وحتى أوائل فصل الصيف، بحسب موقع "أوديتي سنترال".

وتصبح بتلات الزهرة معتمة تماما، في ظروف الجو الجاف، ولكن مع بدء هطول الأمطار عليها، تصبح شبه شفافة تماما، ما يمنحها مظهرا شبحيا، وتعري الأمطار بتلات تلك الزهرة من بشرتها الخارجية، وتكشف هيكلها الداخلي المتفرع، وهو السبب وراء تسميتها بـ "زهرة الهيكل العظمي".

ويتم التعرف على الزهور من خلال أوراقها الكبيرة، التي تشبه المظلة وزهورها البيضاء التي تنمو حتى ارتفاع نصف متر.

وعندما تبتل الزهور بمياه الأمطار، تبدأ بفقدان لونها الأبيض وتصبح شفافة تماما، إلا أنها عندما تجف، تعود مرة أخرى إلى لونها الأبيض الأصلي.