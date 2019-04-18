قبل طرحه في دور السينما... تحذير عالمي من "مارفل" بشأن الجزء الأخير من "أفنجرز"

أطلقت شركة "مارفل" الأمريكية للقصص المصورة، تحذيرا لكل معجبيها حول العالم، قبل أيام من عرض الجزء الرابع والأخير من سلسلة أفلام "أفنجرز" في دور العرض السينمائي.

وطالب مخرجو فيلم "Avengers: Endgame"، الشقيقان أنتوني وجو روسو، في بيان، شاركته "مارفل" عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كل من سيشاهدون الفيلم، بعدم حرق أحداثه لمن لم يشاهده بعد.

وقالا لمعجبو "مارفل" في البيان: "عندما تشاهدون الفيلم خلال الأسابيع المقبلة، فلا تحرقوا أحداثه للآخرين، وذلك لأنكم لن ترغبوا في أن تتعرضوا لهذا الموقف".

واختتم الشقيقان روسو البيان، بأن "ثانوس" وهو شرير الجزء السابق، مازال يطالب معجبي "مارفل" بالتزام الصمت.

وسيطرح فيلم "Avengers: Endgame" عالميا في السينمات، ابتداءا من 24 نيسان/أبريل الجاري.

والفيلم من بطولة عدد كبير من نجوم هوليوود، هم روبرت داوني جونيور في دور "الرجل الحديدي"، وكريس إيفانز (كابتن أمريكا) وسكارليت جوهانسون (الأرملة السوداء) وكريس همسوورث (ثور) ومارك روفالو (هالك) وبول راد (الرجل النملة) وكريس برات وإليزابيث أولسون.

وانتهت أحداث الجزء الثالث من أفلام "أفنجرز"، بعنوان "Avengers: Infinity War" بتلاشي غالبية الأبطال الخارقين بصورة مجهولة وغير مفسرة، بعد مواجهتهم لـ "ثانوس".