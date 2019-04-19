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17:18 19 أبريل/ نيسان 2019
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    الممثل المصري رامز جلال

    رغم تهديدات المنع... برنامج رامز جلال الجديد في رمضان يغزو شوارع مصر... ما اسمه وما تفاصيله

    © Photo / Facebook/RamezGalalAc
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    على الرغم من وجود تهديدات بمنع عرضه، إلا أن شبكة "إم بي سي" السعودية، بدأت في الترويج لبرنامج الفنان المصري، رامز جلال، الجديد للمقالب في شوارع العاصمة المصرية القاهرة.

    وضعت "إم بي سي" الملصق الرسمي لبرنامج رامز جلال الجديد، الذي يحمل اسم "رامز في الشلال"، الذي سيعرض على شاشة فضائية "إم بي سي مصر" خلال شهر رمضان.

    ويدبر رامز جلال في البرنامج مقالب لعدد من نجوم ومشاهير الفن والرياض، مثل كل برامجه السابقة،,تعتمد فكرته هذا العام على إيهام ضيف الحلقة ضحية المقلب بأنه يغرق على متن قارب في إحدى الجزر بأندونيسيا، ومعه شخص من فريق البرنامج، ويحاول الضحية السباحة إلى جزيرة قريبة لينجو بحياته، لكن بعد وصوله إلى الجزيرة يفاجأ بأن الجزيرة تغرق هي أيضا، ويحاول أن يمسك بأي شيء حوله، ووسط كل ذلك الرعب تظهر له غوريلا ليزداد الموقف إثارة.

    ويتنكر رامز جلال في صورة الغوريلا، بمساعدة خبراء متخصصين، ثم يكشف رامز في النهاية عن شخصيته للضيف.

    وكانت الوكيلة الأولى لنقابة الإعلاميين، سهام صالح، قالت إن برامج المقالب لم تقدم أي طلب للحصول على تصريح من النقابة للعرض على شاشة رمضان حتى الآن، مشددة على أنه لن يعرض أي برنامج قبل التصريح له.

    الممثل المصري رامز جلال
    © Photo / Facebook/RamezGalalAc
    فنانة ضحية برنامج مقالب رامز جلال الجديد تكشف بعض تفاصيله
    وتابعت سهام في تصريحات لفضائية "Ten" المصرية، أن برامج المقالب يؤخذ عليها الكثير وتحتاج لإعادة نظر في مصر، موضحة أن المناطق الشائكة التي يجب الابتعاد عنها في الدراما هي العنف والقتل والمخدرات: "نريد من الدراما المصرية التي ستعرض في رمضان أو بعد رمضان أن تحترم التقاليد المصرية".

    ومن جانبها، أكدت قناة "Mbc مصر"، أن "نقابة الإعلاميين المصريين ليست جهة رقابية، وليس لديها سلطة أو ولاية على عرض أي محتوى برامجي أو درامي على الشاشات المختلفة، ولا يجب إقحام النقابة في هذه القضايا"، وفقا لمجلة "لها" السعودية.

    وأوضح المصدر أن "برنامج رامز جلال الجديد، يتم تصويره وإنتاج كل مراحله الفنية خارج مصر، عبر شركة إنتاج خاصة، وليس هناك أي مبرر على الإطلاق لاختلاق مشكلة من لا شيء تجاه برنامج ناجح، على حد تعبيره".

    يذكر أن آخر برامج مقالب رامز جلال كان في رمضان الماضي، ويحمل عنوان "رامز تحت الصفر"، والذي صور في روسيا، بمناسبة مونديال كأس العالم، وشاركه تقديمه، لاعب كرة القدم المصري المعتزل، مجدي عبد الغني، وعرض على فضائية "إم بي سي" السعودية.

    انظر أيضا:

    تهديد برنامج رامز جلال الجديد للمقالب بوقف عرضه... و"إم بي سي" ترد
    تسريب تفاصيل مقلب رامز جلال الجديد... التصوير في إندونيسيا
    فنانة ضحية برنامج مقالب رامز جلال الجديد تكشف بعض تفاصيله
    تسريبات جديدة من برنامج رامز جلال رمضان المقبل... هؤلاء أبرز ضحاياه
    تسريب فكرة برنامج مقالب رامز جلال الجديد لرمضان 2019
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