"بلاكبيري" توقف تطبيقها الأشهر للمراسلة "بي بي إم"

أعلنت شركة "بلاكبيري"، أمس الخميس، عن إغلاقها لأشهر تطبيق مراسلة لديها، وهو "بي بي إم".

وأشارت في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إلى أنها ستغلق التطبيق نهائيا في 31 مايو/ أيار المقبل.

وذكرت الشركة الكندية أن سبب إغلاقها للتطبيق، هو انتقال المستخدمين إلى تطبيقات دردشة أخرى، وعدم استطاعة "بي بي إم" منافستها، ما تسبب في عجزها عن ضم عملاء جدد إلى منصتها.

وقالت "بلاكبيري" في البيان: "منذ 3 سنوات، شرعنا في تنشيط خدمة عملاء "بي بي إم"، وهي واحدة من أكثر تطبيقات المراسلة الفورية المحببة، ليست فقط كخدمة للدردشة وتبادل الخبرات الحياتية، بل أيضا استهلاك المحتوى واستخدام خدمات الدفع".

Today we’re announcing that we will be closing BBM consumer service on 31 May 2019.



Thank you for being part of the BBM consumer service experience!



For more info: https://t.co/6ofKmXFkZE pic.twitter.com/BA1XIYRhPd — BBM (@BBM) April 18, 2019

وتابعت: "على الرغم من أننا نشعر بالحزن لأننا نقول وداعا، فقد حان الوقت لغروب الشمس على خدمة عملاء "بي بي إم" والمضي قدما".

وأردفت: "نحن ممتنون لدعمكم ونتمنى أن نشكر الجميع، لا سيما المستخدمين والشركاء والموظفين، لكونهم جزءا من رحلة خدمة عملاء "بي بي إم".

يذكر أن تطبيق المراسلة "بي بي إم" كان متوافرا بصورة حصرية على هواتف "بلاكبيري"، ولكنه فيما بعد أصبح متاحا لمستخدمي هواتف "أندرويد" و"آيفون".