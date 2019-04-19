بعد مقتل راكبة... "أوبر" تكشف عن إجراءات سلامة جديدة

أعلنت شركة "أوبر" الأمريكية لخدمات النقل الخاص، عن اتخاذها إجراءات صارمة لحماية راكبيها، بعد تعرض راكبة للقتل في إحدى رحلاتها.

وصرحت "أوبر" أنها تعمل على طرح ميزات جديدة للسلامة، لمساعدة الركاب على تجنب السائقين المزيفين، الذين يزعمون أنهم تابعين لها، وذلك بعد أسبوعين من مقتل طالبة جامعية استقلت سيارة قاتلها، ظنا منها أنها رحلتها، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقتلت سامنثا جوزيفسون، البالغة من العمر 21 عاما، في رحلة "أوبر" ركبتها بالخطأ، وهي طالبة في جامعة جنوب كاليفورنيا.

Safety tips for Uber and Lyft riders after Samantha Josephson's murder https://t.co/MYpHKuTpd6 pic.twitter.com/EebtWUZyrY — CBS News (@CBSNews) April 1, 2019

وأوضحت الشركة الأمريكية في مدونة، أمس الخميس، أن الميزات الجديدة للسلامة، تشمل: خطوات للتعرف على السيارة الصحيحة، وكذلك إشعار بشأن تذكير الركاب بخطوات "Check Your Ride" (تفحص رحلتك) قبل وصول السيارة إلى نقطة الالتقاط.

كما ستوفر "أوبر" مناطق التقاط آمنة لطلاب الجامعات، تمتاز بالإضاءة الجيدة ويتم مراقبتها من قبل السلطات الأمنية.

Uber, Lyft implement new safety measures Uber and Lyft instituted new safety features and policies this week. The move follows the death of Samantha Josephson, a student at the University of South Carolina, who was kidnapped and murdered in late March. She was found dead aft… pic.twitter.com/xsCPVaNypW — New Turbos (@Newturbos) April 19, 2019

وتعتبر مبادرة "أوبر" الجديدة جزءا من توفير السلامة للطلبة في الحرم الجامعي، ومساعدتهم على تجنب السائقين المزيفين.

وتم عرض الميزات في كولومبيا وساوث كارولينا أمس الخميس، بينما سيتم طرحها رسميا على تطبيق "أوبر" في جميع أنحاء الولايات المتحدة في غضون أيام قليلة.