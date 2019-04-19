تزامنا مع حفلها في السعودية... إليسا غاضبة وتهدد باتخاذ إجراء صارم

وجهت المطربة اللبنانية إليسا، تهديدا باتخاذ إجراء صارم، اليوم الجمعة، تزامنا مع حفلها الغنائي في جدة بالمملكة العربية السعودية.

هددت إليسا أنها ستقوم بحظر كل شخص من حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في حال سخريته من ديانتها.

وكتبت غاضبة في تغريدة لها: " كل من يسخر من ديني فنصيبه سيكون بلوك من دون حتى التفكير بالأمر. في هذه النقطة، لا أساوم، ولن أدير خدي الأيسر أبدا".

كل من يسخر من ديني فنصيبه سيكون بلوك من دون حتى التفكير بالأمر. في هذه النقطة، لا أساوم، ولن أدير خدي الأيسر أبدا — Elissa (@elissakh) April 19, 2019

جاء تهديد إليسا تزامنا مع إحيائها لحفل في فندق "هيلتون جدة"، في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، والذي يشاركها فيه المطرب العراقي، ماجد المهندس.

من ناحية أخرى، أعلنت إليسا عن تأجيل طرح أحدث كليباتها الغنائية "كرهني"، من أحدث ألبوماتها "إلى كل اللي بيحبوني".

I have 2 news, the bad thing is the clip is gonna be postponed 2 days,(bcz @angyjammal is insisting on giving the best, she s is the one who s late😉) and the good news is that i m gonna be im #Morocco and #tunisia as well this summer 👏👏👏 — Elissa (@elissakh) April 17, 2019

وغردت لمتابعيها: "لدي خبران، السيء هو تأجيل كليب "كرهني" يومين، لأن المخرجة إنجي جمال تصر على إعطاء الأفضل، والخبر الرائع سأحيي حفلات في تونس والمغرب هذا الصيف".