رسالة من تامر حسني إلى السعوديين

وقال تامر حسني، إن حفلته الأخيرة بالرياض، حققت أعلى نسبة حضور جماهيري في حفلات العام.
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جمهور الرياض الف شكر على تحقيقنا اعلى نسبة حضور جماهيري في حفلات العام والف شكر على حسن استقبالكم لي شكراً للمذيع الراقي والمذيعه الراقيه على تقديمة الحفل شكراً شركة 360 تنظيم ولا اروع 💪🏼👏🏻👏🏻👍كان حفل اكثر من رائع وكان مليء بطاقة حب كبيره متبادله شكراً وحوش مصر الكبار احمد عصام تامر يحيى مايسه نصر وعباقرة الموسيقى فرقتي الموسيقيه الغاليه وفريق عملي الحبيب.. رامي /هاله / وائل /سيد /شوقي / إيهاب /صلاح شكراً حسام حسني شكراً أهل الرياض شكراً المملكه العربيه السعوديه
وشكر حسني الشركة المنظمة والجمهور على استقباله، وكذلك فرقته الموسيقية.
وأحيي تامر حسني حفلا غنائيا أمس الخميس، بالعاصمة السعودية الرياض.
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