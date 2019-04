رسالة من تامر حسني إلى السعوديين

View this post on Instagram

جمهور الرياض الف شكر على تحقيقنا اعلى نسبة حضور جماهيري في حفلات العام والف شكر على حسن استقبالكم لي شكراً للمذيع الراقي والمذيعه الراقيه على تقديمة الحفل شكراً شركة 360 تنظيم ولا اروع 💪🏼👏🏻👏🏻👍كان حفل اكثر من رائع وكان مليء بطاقة حب كبيره متبادله شكراً وحوش مصر الكبار احمد عصام تامر يحيى مايسه نصر وعباقرة الموسيقى فرقتي الموسيقيه الغاليه وفريق عملي الحبيب.. رامي /هاله / وائل /سيد /شوقي / إيهاب /صلاح شكراً حسام حسني شكراً أهل الرياض شكراً المملكه العربيه السعوديه

