معمرة تكشف سر استمرار حيويتها بعمر 109 سنوات (صورة)

كشفت أمريكية من ولاية كارولينا، آني ويلسون، التي تحتفل بعيد ميلادها الـ109، اليوم 20 أبريل/نيسان، سر طول عمرها.

وقالت ويلسون، لم أفعل شيئا مميزا أبدا لإطالة عمري، لكنها أضافت أنها تشرب كوبا من النبيذ كل جمعة.

This is Ms. Annie. She is turning 109 years old and she still drinks a glass of wine on Friday. Basically, she's living her best life.https://t.co/cd9VdG0GWW pic.twitter.com/sRNdRXG2q6 — THV11 (@THV11) April 19, 2019

وكشفت دراسة، سابقا، أن الضحك لمدة 30 دقيقة يوميا قادر على تحسين عمل أعضاء الجسم.

كما وجد علماء، أن اللقاءات المستمرة مع الأصدقاء تؤثر على طول العمر وتبطئ عملية الشيخوخة.

ويعتقد الخبراء أن خفض كمية الجسيمات الصلبة في الهواء أي تلوث الهواء يقلل بشكل كبير من خطر الوفاة المبكرة.