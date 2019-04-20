سامسونغ تصدر بيانا بشأن مشاكل هاتف "غالاكسي فلود"

أصدرت شركة سامسونغ، بيانا بشأن المشاكل التي واجهت المراجعين لهاتفها الأول القابل للطي "غالاكسي فولد".

ووفقا للبيان، قالت سامسونغ إنها تلقت عددا من التقارير عن هاتفها، مشيرة إلى أنها تفحص الوحدات المتضررة، وفقا لموقع "ذا فيرج".

© AP Photo / Eric Risberg فضيحة قبل البيع... هاتف "سامسونغ" القابل للطي يتوقف عن العمل (فيديو+صور)

وطالبت سامسونغ بعدم إزالة الشاشة الواقية العليا عن الهاتف، كون هذا يتسبب في ضرر للشاشة، ومعاناتها من الخدوش.

وأوضحت أن إزالة الطبقة الواقية أو إضافة مواد لاصقة أخرى إلى الشاشة الرئيسية للهاتف تضر بالشاشة، مشيرة إلى أن ستدرج هذه المعلومات بشكل واضح للعملاء.

ولم تتتطرق سامسونغ في البيان، إلى أسباب كسر الشاشة، أو تعطل الهاتف بعد يوم أو يومين من الاستخدام.

يذكر أن سامسونغ أصدرت مقطع فيديو سابق يظهر قوة الهاتف، موضحة أن الشاشة القابلة للطي يمكن ثنيها أكثر من 200 ألف مرة دون إي أضرار.