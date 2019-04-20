سامسونغ تصدر بيانا بشأن مشاكل هاتف "غالاكسي فلود"

ووفقا للبيان، قالت سامسونغ إنها تلقت عددا من التقارير عن هاتفها، مشيرة إلى أنها تفحص الوحدات المتضررة، وفقا لموقع "ذا فيرج".
وأوضحت أن إزالة الطبقة الواقية أو إضافة مواد لاصقة أخرى إلى الشاشة الرئيسية للهاتف تضر بالشاشة، مشيرة إلى أن ستدرج هذه المعلومات بشكل واضح للعملاء.
ولم تتتطرق سامسونغ في البيان، إلى أسباب كسر الشاشة، أو تعطل الهاتف بعد يوم أو يومين من الاستخدام.
يذكر أن سامسونغ أصدرت مقطع فيديو سابق يظهر قوة الهاتف، موضحة أن الشاشة القابلة للطي يمكن ثنيها أكثر من 200 ألف مرة دون إي أضرار.
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