يفضل معظم الكوريين الشماليين، في طعامهم، الأرز والسوشي بشكل، إلا أن قائدهم، كيم جونغ أون، يلتزم بقواعد أخرى في الأطباق ويتبع نظام غذائي خاص به، والذي يختلف عن المعتاد في المطعم الكوري الشمالي.

ووفقا لقناة "سيمفيروبلسكي" على "أخبار ياندكس"، فإن النظام الغذائي للزعيم الكوري الشمالي غالبا ما يحتوي الأجبان المصنعة من أجود أنواع الحليب الكامل الدسم.

ويتناول على الغداء، في أغلب الأحيان، السوشي مع شريحة لحم كوبي (لحم بقر عالي الجودة، من ثيران السلالة اليابانية).

arab-my-egy.blogspot.com. اللحم

كما يحب أنواع أخرى من اللحوم مثل لحم بروشوتو (لحم الخنزير الإيطالي المبشور بالملح)، كما يحب أن يتناول وجبة إسبانية من فخذ الخنزير تسمى "هامون".

ويحب البيتزا المغطاة بطبقة كبيرة من اللحم والدهن وقطع من لحم الخنزير.

أما بالنسبة للتدخين، فإنه يحب تدخين السجائر باهظة الثمن ويشرب الخمور المستوردة.