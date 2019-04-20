تعرف على الطعام المفضل للزعيم الكوري الشمالي

ووفقا لقناة "سيمفيروبلسكي" على "أخبار ياندكس"، فإن النظام الغذائي للزعيم الكوري الشمالي غالبا ما يحتوي الأجبان المصنعة من أجود أنواع الحليب الكامل الدسم.
ويتناول على الغداء، في أغلب الأحيان، السوشي مع شريحة لحم كوبي (لحم بقر عالي الجودة، من ثيران السلالة اليابانية).
كما يحب أنواع أخرى من اللحوم مثل لحم بروشوتو (لحم الخنزير الإيطالي المبشور بالملح)، كما يحب أن يتناول وجبة إسبانية من فخذ الخنزير تسمى "هامون".
ويحب البيتزا المغطاة بطبقة كبيرة من اللحم والدهن وقطع من لحم الخنزير.
أما بالنسبة للتدخين، فإنه يحب تدخين السجائر باهظة الثمن ويشرب الخمور المستوردة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)