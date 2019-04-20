فيل يقتل خمسة أشخاص دهسا في الهند

لقى خمسة أشخاص مصرعهم إثر هجوم فيل في قريتين بولاية أوريسا في الهند.

ووفقا لموقع "Hindu"، تعرض ثلاثة أشخاص من نفس العائلة كانوا ينامون على شرفة منزل في قرية ساندها عندما هاجمهم الفيل، حيث ماتوا جميعا على الفور. وفي وقت لاحق توفيت امرأة أخرى من نفس القرية.

© Photo / rai77 بالفيديو... فيل يهرب من معبد ويهاجم قرية في الهند

وبعد ساعة، وردت تقارير من قرية سانتابادا المجاورة عن مقتل شخص آخر، ولم يتم تحديد هويته بعد.

وصرح متحدث باسم جمعية الحياة البرية أوريسا (WSO) أن الفيل "كان في حالة عدوانية وكان يمكن أن يهاجم المزيد من الأشخاص". ودعا السلطات للقبض على الحيوان ومنع المزيد من الهجمات.

ويشار إلى أن الفيلة في ولاية أوريسا غالبا ما تهاجم الأشخاص. ووفقا لجمعية أوريسا للحياة البرية، فقد قُتل 694 فيلا، و661 شخصا في الولاية على مدار السنوات التسع الماضية.

ووفقا للموقع، فإن السلطات الهندية تدفع لأفراد أسر ضحايا الاعتداءات من الحيوانات البرية مبلغ 400 ألف روبية هندية (5.7 ألف دولار أمريكي).