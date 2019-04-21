مشهد يحبس الأنفاس... مواجهة بين مصور وحيوان مفترس

دارات مواجهة مثيرة، بين مصور، وفهد حاول أن يصعد إلى سياراته.

كان المصور يلتقط صورا لبعض الحيوانات البرية، قبل أن يقترب منه الفهد ويحاول أن يصعد إلى السيارة، التي يستقلها، لكن المصور استطاع أن يقف في وجهه، ويمنعه.

من منهما تعدى على مساحة الآخر؟

مشهد يحبس الأنفاس لمصور يحاول إبعاد فهد عن السيارة التي تقله..

يتميز الفهد بسرعته العالية التي تصل إلى 120 كيلومتراً في الساعة، ويمكنه التسارع إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 3 ثوانٍ ولكن لمسافات قصيرة

المصدر: wildanimalia pic.twitter.com/xfZUOQfNUj — ناشيونال جيوغرافيك (@NatGeoMagArab) April 20, 2019

ويعد النمر من أقوى الحيوانات البرية، التي يمكنها النيل من الكثير من الحيوانات الأخرى، حيث تمتلك قوة كبيرة، تجعل بقية الحيوانات الأضعف منها عرضة لأن تكون فرائس لها.

وبحسب الفيديو، فإن الفهد ربما أراد أن يجعل المصور واحد من فرائسه، لكن شجاعة المصور مكنته من مواجهة الفهد، ومنعه من النيل منه.