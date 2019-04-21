مشهد يحبس الأنفاس... مواجهة بين مصور وحيوان مفترس

كان المصور يلتقط صورا لبعض الحيوانات البرية، قبل أن يقترب منه الفهد ويحاول أن يصعد إلى السيارة، التي يستقلها، لكن المصور استطاع أن يقف في وجهه، ويمنعه.
من منهما تعدى على مساحة الآخر؟— ناشيونال جيوغرافيك (@NatGeoMagArab) April 20, 2019
مشهد يحبس الأنفاس لمصور يحاول إبعاد فهد عن السيارة التي تقله..
يتميز الفهد بسرعته العالية التي تصل إلى 120 كيلومتراً في الساعة، ويمكنه التسارع إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 3 ثوانٍ ولكن لمسافات قصيرة
المصدر: wildanimalia pic.twitter.com/xfZUOQfNUj
ويعد النمر من أقوى الحيوانات البرية، التي يمكنها النيل من الكثير من الحيوانات الأخرى، حيث تمتلك قوة كبيرة، تجعل بقية الحيوانات الأضعف منها عرضة لأن تكون فرائس لها.
وبحسب الفيديو، فإن الفهد ربما أراد أن يجعل المصور واحد من فرائسه، لكن شجاعة المصور مكنته من مواجهة الفهد، ومنعه من النيل منه.
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