شرط غريب من زوجة لحماتها حتى تقترب من طفلها

اتفقت زوجة مع زوجها على وضع شرط "غريب"، حتى يمكن لحماتها أن تقترب من طفلها المولود حديثا.

ونشر موقع "بابي غاغا" تلك القصة، التي وصفها البعض بالغريبة، فيما أشار البعض إلى أنها قد تكون مجرد إنذار بخطورة "التدخين السلبي" على الأطفال.

وأشار الموقع إلى أن الزوجة، التي لم يكشف عن اسمها، اتفقت مع زوجها على أن يفرضا شروطا قاسية وغريبة على حماتها، بعد ولادة ابنها لحمايته من الملوثات الخارجية.

وجاءت تلك الشروط على النحو التالي:

— ضرورة أن تستحم حماتها قبل كل مرة تريد فيها الاقتراب من الطفل.

— ضرورة أن تغير حماتها ملابسها قبل كل مرة تريد فيها الاقتراب من الطفل.

— تنظف أيديها بمطهر قوي، قبل أن تبدأ في حمل الطفل بين يديها.

Mom Requires Mother-In-Law To Shower And Change Before Holding Her Baby https://t.co/FJqrgn7ra6 pic.twitter.com/fVNxkUOxez — Best Ten News (@BestTenNews1) March 22, 2019

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أما عن الهدف من تلك الشروط الغريبة، فقالت الزوجة، إنها قررت وضع تلك الشروط، بسبب إدمان أم زوجها المفرط على التدخين.

وتابعت "قرأت أبحاث عديدة عن التدخين السلبي، وهو ما جعلني أشعر بقلق بالغ على طفلي الرضيع، وكيف سيكون وضعه الصحي إذا ما حملته حماتي بعد تدخينها مباشرة مثلا".

وتابعت "قررت أنا وزوجي أنها بعد أن تدخن، عليها أن تستحم وتغير ملابسها وتطهر أيديها، حتى تتمكن من حمل الطفل".

وأتمت بقولها "نأمل أن تساهم تلك الشروط الغريبة، في حمل الجدة على الإقلاع عن التدخين، أو حتى الابتعاد قدر المستطاع عن طفلنا الرضيع".