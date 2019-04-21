تغريم شاب عربي ربع مليون درهم بعد إهانته لفتاة بتلك العبارة

حكم على شاب عربي الجنسية، بتغريمه ربع مليون درهم إماراتي، بسبب عبارة مهينة أرسلها إلى ابنة عمه، عبر تطبيق التراسل الفوري "واتسآب".

وقضت محكمة أول درجة، بتغريم المتهم مبلغ 250 ألف درهم إماراتي، بعدما شرعت الفتاة إلى فتح بلاغ ضده أمام النيابة العامة في إمارة أبوظبي الإماراتية، بسبب إرساله لها عبارة "احترمي نفسك أنت مو محترمة بكلامك"، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

© Photo / Pixabay السجن لمدة عام وغرامة مليون درهم للمتجاوزين على واتسآب

وبعد صدور حكم أول درجة، تقدم الشاب المتهم باستئناف أمام محكمة استئناف أبوظبي، لتمنحه فرصة للتواصل مع ابنة عمه للوصول إلى تسوية بينهما.

وخلال الجلسة المحددة للنظر في ما آلت إليه الأمور، أكد المتهم فشله في التصالح مع الشاكية خلال فترة الأجل التي أعطتها له المحكمة، مشيرا إلى أنه لم يقصد سب ابنة عمه، وأن الواقعة بدأت بسجال بينه وبين ابن عمه، وهو شقيق الفتاة ويقيم خارج الدولة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على خلفية كتابة الأخير عبارة خاطئة تختص بالشأن العام، وقام المتهم بتصحيحها.

وقال إن ابنة عمه هي من بدأت في الحديث معه وأرسلت له على "واتسآب" تهاجمه، وكررت نفس كلام شقيقها، وأوردت في حديثها عبارات تفيد بأن رده على شقيقها غير محترم، وهو ما استفزه، فأرسل لها "احترمي نفسك أنت مو محترمة بكلامك"، مشيرا إلى أن العبارة محل الواقعة المقصود بها حديث وأسلوب المجني عليها وليس شخصها.

وبعد مداولات بين المتهم وهيئة المحكمة، والتمس دفاع المستأنف الحكم بالبراءة، واحتياطيا تعديل الوصف والقيد وتطبيق المادة (274) من قانون العقوبات على المتهم، لتقرر هيئة المحكمة تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعدا للنطق في الحكم في الاستئناف المقدم.