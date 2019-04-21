نمر سومطري يغافل حارسته في منطقة مفتوحة... ما حدث كان صادما للجميع (فيديو)

غافل نمر سومطري نادر، حارسته، خلال وجودها، مساء أمس السبت، في إحدى المناطق المفتوحة في حديقة حيوان "توبيكا" بولاية كانساس الأمريكية.

وأشارت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية إلى أن ما حدث كان صادما للجميع، خاصة بعدما اضطر العشرات إلى إغواء النمر وإبعاده عن حارسته.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن النمر، البالغ من العمر 7 سنوات، هاجم حارستها وأصابها في رأسها ورقبتها، قبل أن ينجح عشرات العمال في إغوائه بالطعام للانصراف عنها.

TIGER MAULING: A veteran zookeeper is being treated for injuries after a tiger mauling at the Topeka, Kansas, zoo, with the big cat tackling the keeper inside an enclosure and authorities investigating if proper procedures were used. MaggieRulli reports.… pic.twitter.com/TgY2qVvb69 — Brought to You (@Brought_to_You) April 21, 2019

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ونقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية عن مولي هادفيلد، المتحدث باسم مدينة توبيكا، قولها: "تم نقل الحارسة، وهي في حالة وعي، عندما نقلت إلى المستشفى الذي وصف حالتها بالمستقرة".

أما براندن وايلي، مدير حديقة الحيوان، فقال في مؤتمر صحفي: "الضحية، وهي حارسة النمور الرئيسية في حديقة حيوان ومركز الرعاية في توبيكا، كانت في منطقة مفتوحة خاصة بالنمور عندما تعرضت للهجوم".

وتابع "النمر السومطري البالغ من العمر سبع سنوات، ويدعى سانجيف، دخل المنطقة بطريقة أو بأخرى وهو ما يفترض ألا يحدث أبدا عندما يكون هناك شخص في الداخل".

A zoo keeper at the Topeka Zoo is in stable condition after being attacked by a tiger. Here’s what officials are saying about the attack. pic.twitter.com/FdqRBVZlnn — Reina Garcia KSNT (@ReinaKSNT) April 21, 2019

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وأشار المتحدث باسم حديقة الحيوان، إلى أن الأمر يبدو أن فيه "خطأ ما هنا"، مضيفا أن الواقعة قيد التحقيق.

وتابع "شهد بعض زملائنا أمورا ترجو ألا تشهدها أبدا خلال حياتك المهنية".

TIGER ATTACK: A Sumatran tiger seen here when he first arrived at the Topeka Zoo in Kansas in 2017, attacked a keeper at the zoo; the zookeeper was taken to the hospital with cuts to the back of head, neck and back and arm, but was awake and alert. https://t.co/4C1fgToZy5 pic.twitter.com/aTp1k4yEHF — World News Tonight (@ABCWorldNews) April 20, 2019

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وأوضح أن بعض زوار حديقة الحيوان رأوا سانجيف، وهو يهاجم الحارسة التي أصيبت بتهتكات وجروح غائرة في الرأس والرقبة، كما أصيبت في ظهرها وإحدى ذراعيها.

وقال وايلي إن عاملين في الحديقة تمكنوا بعد 10 دقائق من إغواء النمر بحصته من الغذاء للدخول في قفص.

وأغلقت الحديقة لمدة 45 دقيقة بعد الهجوم وأبقى الحراس على النمور الستة فيها داخل القفص بما في ذلك سانجيف وصغاره الأربعة.

A tiger attacked a zookeeper at the zoo in Topeka, Kansas https://t.co/a8VzNBX9Vv pic.twitter.com/fsoh83TX0j — CNN (@CNN) April 20, 2019

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وسمح لجميع النمور بدخول المنطقة المفتوحة باستثناء سانجيف.

وقال وايلي "تصرف سانجيف بالطريقة التي يتصرف بها أي نمر عندما يدخل أحد منطقته" مضيفا أنه لا يوجد على الإطلاق ما يدعو "لقتل سانجيف".

ونمور سومطرة معرضة بشدة لخطر الانقراض ويقول الصندوق العالمي للحياة البرية إن أقل من 400 منها تعيش في البرية.