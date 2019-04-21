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13:34 21 أبريل/ نيسان 2019
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    نمر آمور الشهير في حديقة منطقة كراسنودارسكي كراي

    نمر سومطري يغافل حارسته في منطقة مفتوحة... ما حدث كان صادما للجميع (فيديو)

    © Sputnik . Vitaliy Ankov
    منوعات
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    غافل نمر سومطري نادر، حارسته، خلال وجودها، مساء أمس السبت، في إحدى المناطق المفتوحة في حديقة حيوان "توبيكا" بولاية كانساس الأمريكية.

    وأشارت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية إلى أن ما حدث كان صادما للجميع، خاصة بعدما اضطر العشرات إلى إغواء النمر وإبعاده عن حارسته.

    وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن النمر، البالغ من العمر 7 سنوات، هاجم حارستها وأصابها في رأسها ورقبتها، قبل أن ينجح عشرات العمال في إغوائه بالطعام للانصراف عنها.

    ونقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية عن مولي هادفيلد، المتحدث باسم مدينة توبيكا، قولها: "تم نقل الحارسة، وهي في حالة وعي، عندما نقلت إلى المستشفى الذي وصف حالتها بالمستقرة".

    أما براندن وايلي، مدير حديقة الحيوان، فقال في مؤتمر صحفي: "الضحية، وهي حارسة النمور الرئيسية في حديقة حيوان ومركز الرعاية في توبيكا، كانت في منطقة مفتوحة خاصة بالنمور عندما تعرضت للهجوم".

    وتابع "النمر السومطري البالغ من العمر سبع سنوات، ويدعى سانجيف، دخل المنطقة بطريقة أو بأخرى وهو ما يفترض ألا يحدث أبدا عندما يكون هناك شخص في الداخل".

    وأشار المتحدث باسم حديقة الحيوان، إلى أن الأمر يبدو أن فيه "خطأ ما هنا"، مضيفا أن الواقعة قيد التحقيق.

    وتابع "شهد بعض زملائنا أمورا ترجو ألا تشهدها أبدا خلال حياتك المهنية".

    وأوضح أن بعض زوار حديقة الحيوان رأوا سانجيف، وهو يهاجم الحارسة التي أصيبت بتهتكات وجروح غائرة في الرأس والرقبة، كما أصيبت في ظهرها وإحدى ذراعيها.

    وقال وايلي إن عاملين في الحديقة تمكنوا بعد 10 دقائق من إغواء النمر بحصته من الغذاء للدخول في قفص.

    وأغلقت الحديقة لمدة 45 دقيقة بعد الهجوم وأبقى الحراس على النمور الستة فيها داخل القفص بما في ذلك سانجيف وصغاره الأربعة.

    وسمح لجميع النمور بدخول المنطقة المفتوحة باستثناء سانجيف.

    وقال وايلي "تصرف سانجيف بالطريقة التي يتصرف بها أي نمر عندما يدخل أحد منطقته" مضيفا أنه لا يوجد على الإطلاق ما يدعو "لقتل سانجيف".

    ونمور سومطرة معرضة بشدة لخطر الانقراض ويقول الصندوق العالمي للحياة البرية إن أقل من 400 منها تعيش في البرية.

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