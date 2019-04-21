محمد رمضان يواجه فان دام... ماذا يحدث (صورة)

يتواجد الممثل العالمي، ونجم أفلام الحركة الشهير، جان كلود فان دام في العاصمة المصرية القاهرة، هذه الأيام، من أجل مواجهة الممثل المصري، محمد رمضان في مناسبة محددة.

وذكرت تقارير صحفية مصرية، أن محمد رمضان يعمل على تصوير إعلان دعائي مع فان دام، لصالح إحدى شركات الهاتف المحمول في مصر.

وجرى تصوير الإعلان الذي يجمع محمد رمضان وفان دام لأول مرة، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة، حتى الساعات الأولى من صباح أمس السبت.

وكشف الممثل الكوميدي المصري، محمد عبدالرحمن أحد نجوم عروض "مسرح مصر" عن وجود فان دام في مصر، وأنه يقوم بتصوير مشاهده حاليا وهو يظهر بشخصية مصرية جدا.

وكتب عبد الرحمن ساخرا على الصورة "فان دام الزفر"، وذلك نظرا لظهوره بشكل يشبه الممثل المصري الراحل، محمود المليجي، في فيلم "إسماعيل ياسين في الأسطول"، إذ كان يؤدي شخصية المعلم "عباس الزفر".

فاندام الزفر pic.twitter.com/A8GXx8krex — Mohamed Abd Elrahman (@MAElRahman) April 20, 2019

ومن المرتقب أن يتم عرض الإعلان خلال شهر رمضان.

من ناحية أخرى، ينتظر محمد رمضان عرض أحدث مسلسلاته التلفزيونية "زلزال"، خلال شهر رمضان، والذي تشاركه بطولته الممثلة المصرية، حلا شيحة.