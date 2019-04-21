الكشف عن 13 نجما وقعوا ضحية برنامج رامز جلال الجديد

وقع العديد من النجوم، ضحية لمقالب الفنان رامز جلال في برنامجه الجديد "رامز في الشلال"، المقرر عرضه رمضان المقبل.

ونشر رامز جلال البوستر الرسمي للبرنامج الذي تقوم فكرته على إيهام ضيف الحلقة ضحية المقلب بأنه يغرق على متن قارب في إحدى الجزر بأندونيسيا، ومعه شخص من فريق البرنامج، ويحاول الضحية السباحة إلى جزيرة قريبة لينجو بحياته، لكن بعد وصوله إلى الجزيرة يفاجئ بأن الجزيرة تغرق هي أيضا، ويحاول أن يمسك بأي شيء حوله، ووسط كل ذلك الرعب تظهر له غوريلا ليزداد الموقف إثارة.

الغوريلا في الحقيقة هي رامز جلال الذي يتنكر في ذلك الشكل بمساعدة خبراء متخصصين، ثم يكشف رامز في النهاية حقيقة الأمر.

ووفقا لموقع "في الفن"، من أهم ضيوف رامز جلال الموسم الجاري، لويس فونسي مطرب أغنية "ديسباسيتو"، ومصطفى خاطر، وأحمد شوبير، ومحمد أنور، ورانيا يوسف، وحسين الشحات لاعب الأهلي.

كما وقع في فخ رامز جلال أيضا، شيرين رضا، وعلي ربيع، وحلا شيحة، ومدحت شلبي، وشيماء سيف، وشهيرة، ودنيا سمير غانم.

يذكر أن هذا البرنامج، سيكون التاسع لرامز جلال على التوالي.