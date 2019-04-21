أبرز 7 ميزات تقدمها نسخة iOS 13 الجديدة

تعقد شركة "أبل" مؤتمرها العالمي للمطورين WWDC 2019 خلال شهر يونيو/ حزيران القادم، في مدينة سان خوسيه، والذي ستعلن فيه رسميا ظهور النسخة التجريبية للنظام iOS 13.

وانتشرت تكهنات بشأن الميزات التي تقدمها النسخة الجديدة من لنظام iOS 13، وكشف تقرير جديد أن "أبل" تستعد لإطلاق iOS 13 مع ميزة الوضع الداكن Dark Mode على مستوى النظام، بحسب ما نشره موقع "ذا ستار أونلاين".

وأضاف التقرير أن النظام الجديد سيدعم 6 ميزات أخرى، منها إيماءات التراجع، والتي تبدأ بنقرة بثلاثة أصابع على لوحة المفاتيح، والقيام بالسحب إلى اليسار للتراجع، والسحب إلى اليمين للإعادة، كما أن اختيار عناصر متعددة في وقت واحد سوف يصبح أسهل، مع أدوات اختيار السحب المتعددة الأصابع.

ويأتي نظام ا"أبل" الجديد بميزة تعدد المهام لمستخدمي أجهزة آيباد، حيث سيكون من الممكن تشغيل عدة نوافذ لتطبيق واحد، وقد تتمكن من سحب تلك النوافذ كل على حدة، أو تجميعها فوق بعضها البعض، ونقلها إلى أي مكان.

كما أشار التقرير إلى أن "iOS 13" سيأتي بتحسينات مهمة على تطبيق البريد الإلكتروني، حيث سيكون التطبيق قادرا على تنظيم الرسائل في فئات، مثل: المشتريات، والسفر، التسوق، مع إمكانية البحث داخل هذه الفئات.

كما تأتي نسخة "iOS 13" الجديدة بميزة إعادة تصميم الشاشة الرئيسية، بالإضافة إلى تحسينات في متصفح سفاري، وتحسينات في تطبيق الكاميرا.