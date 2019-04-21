أبرز 7 ميزات تقدمها نسخة iOS 13 الجديدة

وانتشرت تكهنات بشأن الميزات التي تقدمها النسخة الجديدة من لنظام iOS 13، وكشف تقرير جديد أن "أبل" تستعد لإطلاق iOS 13 مع ميزة الوضع الداكن Dark Mode على مستوى النظام، بحسب ما نشره موقع "ذا ستار أونلاين".
ويأتي نظام ا"أبل" الجديد بميزة تعدد المهام لمستخدمي أجهزة آيباد، حيث سيكون من الممكن تشغيل عدة نوافذ لتطبيق واحد، وقد تتمكن من سحب تلك النوافذ كل على حدة، أو تجميعها فوق بعضها البعض، ونقلها إلى أي مكان.
كما أشار التقرير إلى أن "iOS 13" سيأتي بتحسينات مهمة على تطبيق البريد الإلكتروني، حيث سيكون التطبيق قادرا على تنظيم الرسائل في فئات، مثل: المشتريات، والسفر، التسوق، مع إمكانية البحث داخل هذه الفئات.
كما تأتي نسخة "iOS 13" الجديدة بميزة إعادة تصميم الشاشة الرئيسية، بالإضافة إلى تحسينات في متصفح سفاري، وتحسينات في تطبيق الكاميرا.
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