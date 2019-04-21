عراقي ينافس أمهر عازفي العالم في "صراع العروش" (فيديو)

العراقيون الذين انتظروا بفارغ الصبر حلقات الموسم الأخير لمسلسل الفانتازيا الملحمي "صراع العروش"، كل منهم اختار طريقته في مشاهدة الحلقة الأولى – بين حجز قاعة في كازينو، أو كوفي شوب، لكن هناك من ينتظر لترقص أنامله فنا أخاذا.

وبعد يومين من عرض الحلقة الأولى من الموسم الأخير للمسلسل، المقتبس من رواية لعبة العروش التابعة لسلسلة روايات أغنية من ثلج ونار لمؤلفها جورج آر. آر مارتن، في منتصف الشهر الجاري، بث الشاب حسام قاسم، موسيقى تصويرية خاصة بالمسلسل، لتثير إعجاب متابعيه، ومجموعات الفن التي يتواجد فيها هواة وفنانين من مختلف أنحاء البلاد، والعالم العربي، في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ولا تعتبر المعزوفة التصويرية التي أنجزها الشاب حسام ناظم قاسم، البالغ من العمر 26 سنة، وهو مخرج ومؤلف موسيقى تصويرية، يبلغ من العمر 26 سنة، هي الأولى من نوعها التي ينجزها خصيصا للمسلسلات والأفلام العالمية، والخاصة التي ينجزها بإمكانيات بسيطة والتي استطاع منها السطوع كنجم في سماء العراق، والعالم.

وتحدث قاسم، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأحد، 21 نيسان/إبريل، قائلا ً: لطالما أحببت الموسيقى بشكل عام، و الموسيقى التصويرية بشكل خاص، وهي اللغة التي من خلالها أحببت عالم السينما، وما يحتويه هذا العالم من صناعة السينما".

وأخذنا قاسم، إلى بداياته، أيام كان يعزف على آلة "الغيتار"، وبعدها البيانو، ثم تعلم أساسيات بسيطة من خلال موقع "اليوتيوب"، ومختلف المواقع.

ويتدارك في تكملة حديثه، لكن المجال الذي أبحرت به، و تعمقت به، هو مجال الموسيقى التصويرية، كانت بداياتي بسيطة، وقمت بتأليف بعض المقطوعات الموسيقية التي قمت بنشرها على موقع اليوتيوب.

وأضاف قاسم، بعدها انتقلت من برامج للمبتدئين إلى برامج أكثر احترافية، هنالك الكثير ممن ألهموني في هذا الجانب من هانز زيمر، و لورن بالف، وجون وليامز.

وأختتم الشاب العراقي المخرج ومؤلف موسيقى تصويرية: "في السنوات الأخيرة، قمت بالمشاركة في عدة مهرجانات متخصصة في مجال الموسيقى التصويرية، ومهرجانات أخرى متخصصة في مجال الأفلام القصيرة حيث كانت من إخراجي و تأليف الموسيقى التصويرية الخاصة بتلك الأفلام".

وفي نهاية فبراير/شباط الماضي، شارك الشاب حسام قاسم، وهو من سكان منطقة الأمين الثانية، شرقي العاصمة بغداد، بفيلمه الذي أعطاه عنوان "أرض لا حياة فيها"، بمهرجان "3 دقائق"، للسنة الثانية على التوالي، بعد أن حصد ترشيحات عدة في مهرجانات سينمائية دولية.

وكشف قاسم، في تصريح سابق لمراسلتنا، حينها، أن الفيلم وهو من بطولة أخيه الأكبر، قصير صامت قام بإخراجه وتصويره وإعداد المونتاج له مع موسيقى تصويرية من تأليفه، مع ميزانية ذاتية، حجمها صفر.

وكشف قاسم، أنه استخدم كاميرا هاتف في تصوير الفيلم، في منزله، لكن مع هذا تم ترشيحه لعدة ترشيحات هي: التشريح الأول في مهرجان Life Safety International Film Festival

في بريشتينا عاصمة جمهورية كوسوفو، "الواقعة في منطقة البلقان، في قارة أوروبا، وهي أصغر دولة فيها.

وترشح الفيلم في مهرجان، DADASAHEB PHALKE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL AWARD 2019، في الهند.

أما الثالث في مهرجان Lift-Off Global، في عاصمة المملكة المتحدة البريطانية، لندن "المطلة على نهر التايمز.

والترشح الرابع، في مهرجان 3 دقائق في 3 أيام السينمائي، في بغداد، حسبما أكد المخرج الشاب، مشيرا إلى عدم مواجهته أية معوقات فعلية أثناء التصوير.