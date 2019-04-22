مشهد صادم لـ"آريا ستارك" يفجر حالة من الجدل لعشاق "لعبة العروش"

تحذير: السطور التالية ستحوي حرقا لبعض أحداث الحلقة الثانية من الموسم الأخير من مسلسل "لعبة العروش".

فجّر مشهد جنسي صادم لطفلة ملحمة "لعبة العروش"، آريا ستارك، حالة من الجدل لكل عشاق تلك السلسلة الأكثر متابعة في تاريخ الدراما العالمية.

وظهر في الحلقة الثانية من الموسم الأخير لـ"لعبة العروش"، آريا ستارك، وهي تشارك صديقها، جندري، مشهدا حميميا، قبل مواجهة جيش الموتى وملك الظلام.

وشعر بعض عشاق "لعبة العروش" بالصدمة، خاصة وأن آريا ستارك، بدأت مشاركتها في المسلسل وكانت طفلة لا يتعدى عمرها 11 عاما فقط.

واعترض بعض عشاق المسلسل على ذلك المشهد، وشكك بعضهم في قانونيته، مشيرين إلى أن آريا ستارك لم يتخط عمرها بعد الـ18 عاما، حتى تخرج في مشهد إباحي بتلك الطريقة، بحسب ما نشره موقع "كوميك بوك".

ولكن لم يلتفت بعضهم إلى أن هذا الموسم يعد الثامن في سلسلة "لعبة العروش"، كما أن الممثلة ميليسيا ويليامز التي تلعب دور آريا ستارك، يبلغ عمرها حاليا 22 عاما.

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وهو ما دفع بعض المتابعين في الدهشة من كيف أن السنوات مرت، سريعا، حتى تحولت آريا ستارك من طفلة "لعبة العروش" إلى فتاة وشابة يانعة.

من جانبها، قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن مشهد آريا ستارك الإباحي، لم يكن دخيلا على سلسلة "لعبة العروش"، بل هو جزء "أصيل" مما كتبه جورج آر مارتن في روايته الأصلية "لعبة العروش".

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ولكن هناك أيضا خط آخر في الرواية الأصلية، كشفت عنه الصحيفة البريطانية، من غير المعروف إذا ما كان الموسم الأخير سيحمله أيضا، أم لا، وهو وجود علاقة عاطفية رومانسية بين آريا ستارك وجون سنو "أخيها غير الشقيق"، بعدما تكتشف أنه من آل تراغريان.

Robert Baratheon: I have a son, you have a daughter. We'll join our houses.



Arya and Gendry:#GameofThrones pic.twitter.com/5p2kYHzyef — Alphina (@maleedus) April 22, 2019

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يذكر أن "لعبة العروش" مليء بالعلاقات العاطفية بين الأقارب، حيث بدأ بعلاقة بين الشقيقين سيرسي وجيمي لانستير، ثم جون سنو أو إيجون تراغريان وعمته دينيريس تراغريان.