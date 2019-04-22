مفاجأة... "إنستغرام" يدرس إلغاء إحدى الخصائص لمكافحة "ثقافة القطيع"

وأول من كشفت عن التسريب، خبيرة التقنية، جاين مانشون وونغ، من موقع "تيكرانش"، التي شاركت عبر حسابها على موقع "تويتر"، نسخة مسربة من التصميم الجديد لموقع "إنستغرام"، التي تعكس اتجاه الموقع إلى إخفاء عداد "الإعجابات"، بحيث لا يرى عدد المستخدمين الذين أبدوا إعجابهم بأية مشاركة، سوى صاحب المشاركة فقط.

ونقل الموقع المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن موقع "إنستغرام"، المتخصص في نشر وتبادل الصور والقصص المصورة بين المستخدمين، والذي يتبع شركة "فيسبوك"، القول: "نريد أن يركز متابعوك على المشاركة التي تنشرها، وليس على عدد الإعجاب التي حصلت عليها المشاركة. خلال هذا الاختبار، سيكون الشخص صاحب المشاركة هو الوحيد الذي يرى عدد الإعجاب المسجل عليها".

Instagram is testing hiding like count from audiences,



as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 18, 2019

وذكر موقع "تك كرانش"، أن إخفاء عداد الإعجاب على "إنستغرام"، سيقلل من عقلية "ثقافة القطيع"، التي تجعل الكثيرين يبدون إعجابهم بالمشاركة التي حصلت على عدد كبير، من الإعجاب فقط، كما أنها ستقلل من الشعور بالمنافسة بين مستخدمي التطبيق