بالفيديو... سميرة سعيد تفاجئ العراقيين

طرحت المطربة المغربية، سميرة سعيد، مفاجأة لكل جمهورها العراقي، وذلك بتقديمها أول أغنية لها باللهجة العراقية.

تحمل الأغنية الجديدة اسم "مدلع"، وهي من كلمات فراس الحبيب وألحان علي صابر وتوزيع موسيقي محب الراوي.

وتعد الأغنية، التي تقدمها سميرة سعيد باللهجة العراقية، واحدة من ألبومها الجديد الذي يجمع أعمالا باللهجات الخليجية والمغربية والعراقية، وينتظر بدء الدعاية له بعد نهاية شهر رمضان.

وحققت أغنية "مدلع" 63 ألف مشاهدة، بعد يومين من طرحها عبر قناة سميرة سعيد الرسمية على موقع "يوتيوب".

🇲🇦 Morocco Tour's Final Prova 🇲🇦

بروفا الجولة الغنائية في المغرب.

— Casablanca / 23 April

— Tanger / 27 April

— Mazagan / 30 April



For more info: 📞 06 31 34 27 31 pic.twitter.com/583JLKFDys — Samira Said (@SamiraSaid) April 22, 2019

من ناحية أخرى، تستعد سمير سعيد حاليا للقيام بجولة فنية في المغرب، تبدأ غدا الثلاثاء 23 نيسان/أبريل الجاري في مدينة دار البيضاء، ثم 27 أبريل في طنجة، ويوم الـ 30 من الشهر ذاته في مزقان.